120 тысяч молодых избирателей в Алтайском крае заманивают на выборы 18 марта обещанием подарить памятный сувенир.

07.03.2018

О беспрецедентной акции по мобилизации на выборы 18 марта молодых избирателей в Алтайском крае сообщают близкие к властям этого региона издания. Ее организатором выступила краевая избирательная комиссия, сообщает 7 марта официальный орган властей края – газета Алтайская правда. В этом номере, переполненном сообщениями о намеренном продлить 18 марта свои полномочия кремлевском лидере Владимире Путине, краевой официоз рассказал также о том, что избирком подготовил 120 тысяч "памятных сувениров" для избирателей.

Они будут вручаться после голосования 18 марта избирателям семи годов рождения - тем, кому исполнилось 18 лет в период с марта 2012 по март 2018 года. Общая численность потенциальных получателей подарков (в случае явки на выборы) оценивается в крае в 120 тысяч избирателей.

Сувениром при этом будет выступать специально изготовленный по этому поводу знак "18 марта 2016 года", который от лица крайизбиркома будет вручаться решившимся принять участие в голосовании.

Изготовление 120 тысяч памятных знаков выглядит достаточно затратной программой, однако данных о размере и источнике ее бюджета пока нет. Нет также данных и о внешнем виде знака.

Председатель крайизбиркома Ирина Акимова, в преддверии выборов открыто критиковавшаяся представителями ЦИК за неприкрыто провластную позицию при организации выборов в Алтайском крае, попыталась пояснить эту программу: «Мы стараемся, чтобы первые в жизни человека выборы каким-то образом остались в памяти молодого избирателя. На избирательном участке всегда отдельно приветствуют таких избирателей, вручают небольшой сувенир».

Однако, в действительности ситуация выглядит по-другому: столь масштабная программа изготовления и вручения подарков избирателям целых семи годов рождения развернута на Алтае впервые.

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