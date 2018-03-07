Блоги
﻿
<< Март 2018  
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Ты — репортер

X
Имя:Эл. почта:Телефон:Заголовок новости:Текст новости:

Введите текст на картинке

 
X
Имя:Эл. почта:Телефон:Тема статьи:Комментарий к теме:

Введите текст на картинке

 
Подписка на новости:
Создание сайтов, продвижение

120 тысяч молодых избирателей в Алтайском крае заманивают на выборы 18 марта обещанием подарить памятный сувенир.

07.03.2018

О беспрецедентной акции по мобилизации на выборы 18 марта молодых избирателей в Алтайском крае сообщают близкие к властям этого региона издания. Ее организатором выступила краевая избирательная комиссия, сообщает 7 марта официальный орган властей края – газета Алтайская правда. В этом номере, переполненном сообщениями о намеренном продлить 18 марта свои полномочия кремлевском лидере Владимире Путине, краевой официоз рассказал также о том, что избирком подготовил 120 тысяч "памятных сувениров" для избирателей.

Они будут вручаться после голосования 18 марта избирателям семи годов рождения -  тем, кому исполнилось 18 лет в период с марта 2012 по март 2018 года. Общая численность потенциальных получателей подарков (в случае явки на выборы) оценивается  в крае в 120 тысяч избирателей.

Сувениром при этом будет выступать специально изготовленный по этому поводу  знак "18 марта 2016 года", который от лица крайизбиркома будет вручаться решившимся принять участие в голосовании.  

Изготовление 120 тысяч памятных знаков  выглядит достаточно затратной программой, однако данных о размере и источнике ее бюджета пока нет. Нет также данных и о внешнем виде знака.

Председатель крайизбиркома Ирина Акимова, в преддверии выборов открыто критиковавшаяся представителями ЦИК за неприкрыто провластную позицию при организации выборов в Алтайском крае, попыталась пояснить эту программу: «Мы стараемся, чтобы первые в жизни человека выборы каким-то образом остались в памяти молодого избирателя. На избирательном участке всегда отдельно приветствуют таких избирателей, вручают небольшой сувенир».

Однако, в действительности ситуация выглядит по-другому: столь масштабная программа изготовления и вручения подарков избирателям целых семи годов рождения развернута на Алтае впервые.

 

← Назад
X
Имя: Аватар: E-mail: Комментарий:

Введите текст на картинке

Нет комментариев

Elements not found

﻿