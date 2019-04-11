11-процентная индексация зарплат не коснется медиков Алтайского края с началом 2 квартала.

11.04.2019

Обещанная губернатором Алтайского края Виктором Томенко в конце 2018 года 11-процентная индексация зарплат региональных бюджетников, по-видимому, не коснется медиков этого региона – даже по итогам предпринятой во втором квартале реорганизации системы их зарплат. Правительство края избегает каких-либо внятных комментариев по этому вопросу. Однако, в местных СМИ периодически появляется информация о том, что власти проблемного региона отодвигают обещанную индексацию все дальше.

Сложившаяся ситуация все более внятно сигнализирует о том, что, возможно, от планов ее введения вообще решено отказаться – однако, сообщить об этом публично пока никто не решается.

Так, уже в январе-феврале в СМИ Алтайского края появились комментарии, что с обещанной Томенко индексацией все не просто. Сообщалось, что для медиков она будет отодвинута на второй квартал (одновременно с изменением ряда принципов оплаты их работы), а для учителей – даже на сентябрь.

Однако, последние публикации показывают, что выполнение и этих обещаний может оказаться под вопросом. Так, 11 февраля региональный выпуск издания Аргументы и факты со ссылкой на источник в краевом Минздраве утверждает, что апрельские изменения в принципах оплаты труда алтайских медиков не приведут к увеличение общего объема их фонда оплаты труда.

"Оклады выросли сразу на 47 процентов. Но при этом фонд оплаты труда работников здравоохранения остался в прежнем объёме, то есть прибавка окладов обеспечена за счёт снижения стимулирующих выплат. То есть на фактическое увеличение зарплаты врачам и медсёстрам при неизменном объёме работы рассчитывать вряд ли приходится", - утверждает издание.

Не исключено, однако, что новые принципы оплаты все-таки могут увеличить размер зарплат у некоторых медиков (например, имеющих много ночных дежурств). Окончательно это станет ясно в мае – при выдаче первой рассчитанной по новым принципам зарплаты.

Издание также упоминает не менее болезненный вопрос об увеличении зарплат алтайским работникам образования – но ничего внятного по поводу того, коснется ли их 11-процентная индексация хотя бы с сентября – не сообщает.

А в отношении работников культуры АиФ констатирует, что в середине апреля в краевом правительстве еще только собираются обсуждать вопрос о возможности увеличения их зарплаты (в текущем году не только не выросшей, но, по данным Росстата, даже существенно упавшей в номинальном исчислении к прошлогодней). "В министерстве культуры в ближайшее время будет создана рабочая группа для проработки этой темы", - резюмирует газета.

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