10 томенковских ударов: грандиозная программа алтайского губернатора оказалась пиаровским фантомом.

09.04.2019

О наличии у правительства Алтайского края некой грандиозной пиар-программы сообщили 9 апреля ряд провластных медиа-проектов. Приводилось даже ее название - "10 инициатив губернатора Алтайского края Виктора Томенко". При этом первой из таких инициатив назывался анонсированный в этот же день краевым министром образования Максимом Костенко конкурс "#ЛиДИРуем22". Конкурс при этом весьма амбициозно позиционировался как региональный аналог неоднозначно воспринятого в верхах одного из проектов куратора кремлевской внутренней политики Сергей Кириенко – "Лидеры России".

"#ЛиДИРуем22", впрочем, оказался скромнее не только территориально, но и тематически – он заявлен как площадка для подбора только менеджеров в сфере образования и только в Алтайском крае.

Но наличие пафосного плана "Десяти томенковских ударов", однако, губернаторская пресс-служба признала – в коротком сообщении об инициативе Костенко на официальном сайте края также упоминалось о том, что конкурс – лишь часть этот большой губернаторской пиар-программы, действительно имеющей такое название. При этом каких-либо конкретных пояснений о том, что такое "10 инициатив Губернатора Алтайского края Виктора Томенко" не приводилось.

Ответ, однако, нашелся на сайте краевого краевого министерства образования и науки. Еще в январе 2019 г. "прогрессивный министр Михаил Костенко" (по выражению рептильных медиа) санкционировал публикацию там большой графической презентации под заголовком "10 инициатив Губернатора Алтайского края В.П. Томенко". Тогда эта выглядевшая достаточно пустой бюрократическая пиар-инициатива почти не привлекла внимания, но несколько месяцев спустя она неожиданно оказалась в медийном фокусе.

Изучение январского документа, однако, показывает, что он касается преимущественно лишь сферы среднего образования, включая в себя, кроме разделов этой тематики, также проблемы индоктринации детей и т.п.. Обращает на себя внимание то, что приписываемые губернатору пиар-разработки "прогрессивного министра" не содержат никаких конкретных цифр и ориентиров, которых данная программа должна достигнуть. В ней также последовательно обходится, пожалуй, наиболее болезненный для этой сферы вопрос - об уровне доходов работников образования в Алтайском крае, традиционно являющимся одним из самых низких в России.

Фактически речь идет о достаточно искусной – но имеющей минимум связи с реальностью - имитации "реформаторской" деятельности, которой, видимо, в свое время довольно полно овладел г-н Костенко в ходе своей предшествующей карьеры - в качестве активного оператора международных грантов.

Таким образом, "10 томенковских ударов", похоже, оказались лишь фантомом – несмотря на пышное и претенциозное название, и на подтверждение наличия такой программы на самом высоком уровне, в реальности она оказалась лишь предельно неконкретным отраслевым документом чрезмерно амбициозного главы второстепенного ведомства.

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