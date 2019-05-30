Зима близко

30.05.2019

Томенко признал, что именно он – автор повышенного тарифа на тепло, вводимого в Барнауле в режиме максимально негласной спецоперации в интересах СГК. Предположительно, это должно в течение 10 лет увеличить и без того составляющий более половины коммунальных платежей теплотариф еще на 20% (дополнительно к текущим темпам его роста).

От редакции.

СТОЛИЧНАЯ ОТКРОВЕННОСТЬ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко впервые публично признал, что именно он стоит за операцией по введению в Барнауле повышенного тарифа на тепло (и горячую воду). Это признание прозвучало на состоявшемся на днях заседании рабочей группы «Энергетика» Госсовета РФ, сообщает интернет-портал сообщества ТЭК Energoland.info.

Виктор Томенко выступает на группе "Энергетика" Госсовета РФ. Фото пресс-службы губерантора Алтайского края.

Формальным инициатором вводимого в ходе максимально негласной спецоперации тарифа является управленческая команда краевого центра – горадминистрация Сергея Дугина и одобрившее это единороссовское большинство в гордуме.

Однако, мало кто в Алтайском крае сомневался в том, что реально такое значимое решение, проводимое через Минэнерго РФ, возглавляемое другом Томенко - Александром Новаком – может быть инициировано кем-то, кроме губернатора соответствующей территории.

ЧТО ТАКОЕ - НОВЫФ ТАРИФ?

Суть инициативы состоит в вероятном введении в Барнауле, возможно, уже с началом нового отопительного сезона, т.н. тарифа "альтернативной котельной". По сравнению с действующим тарифом он предполагает больший объем инвестиционных средств, закладываемых туда.

В итоге, ожидается, что размер тарифа должен вырасти на 20%. Это произойдет дополнительно к текущим темпам его роста (в размере инфляции) и в течение 10 лет. Предполагается, что полученные дополнительные средства ставшая монополистом в энергетике Барнаула Сибирская генерирующая компания (СГК) олигарха Андрея Мельниченко, будет вкладывать в обновления и ремонты (точные цифры и расчеты не озвучивались).

Практика применения введенного лишь в прошлом году такого тарифа в России минимальна, поэтому прогнозы здесь носят ориентировочный характер.

ВСЕ ВЫТЕКАЕТ ИЗ РУБЦОВСКА

Практическое значимое применение тарифа "алькотельной" имеет место в России лишь с лета прошлого года – в Рубцовске. Здесь, после вывода из эксплуатации отапливавшей большую часть города бывшей ТЭЦ тракторного завода (ряд экспертов видели в этой операции коррупционные интересы управлявшей тогда Алткраем команды и их партнеров в энергобизнесе), СГК получил право на взимание с горожан такого повышенного тарифа под обещание срочно нарастить мощности переданной ему небольшой муниципальной ТЭЦ и обеспечить город теплом.

Комментируя на Госсовете эту чрезвычайную ситуацию в Рубцовске, возглавивший в конце 2018 г. СГК сын российского писателя-классика Степан Солженицын, подчеркнул, что в этом городе "пока можно говорить лишь о нормализации ситуации. На серьезную модернизацию понадобится не менее 5 лет".

ПОЧЕМУ БАРНАУЛ?

Каким чрезвычайными обстоятельствами мотивировала команда Томенко введение такого же тарифа в Барнауле – неизвестно. В Алтайском крае это решение проводится в жизнь в режиме полного молчания – губернаторское пиар-ведомство последние месяцы поддерживает "блок" на обсуждение этой темы в большей части медиа-сообщества, директивно или договорным путем контролируемого крайправительством.

Не внесло ясности здесь и заседание Госсовета. Мотивируя повышение тарифа в Барнауле, Томенко лишь сделал акцент на том, что "износ источников теплоснабжения в регионе составляет 63%, а тепловых сетей — 74%" (данные конкретно по Барнаулу не были озвучены). Также губернатор сослался на то, что он удовлетворен работой СГК в Рубцовске.

"В этой связи руководство Алтайского края приняло решение о переводе столицы региона, города Барнаул, на метод «альтернативной котельной», сделал из всего изложенного достаточно неожиданный вывод Томенко.

Речь губернатора на Госсовете завершилась пафосным восклицанием, в ходе которого он сообщил, что многомиллиардные проекты, которые теплоснабжающие компании обязались реализовать в его регионе, «превратили для них пресловутые территории присутствия в территории социально-экономического развития».

ФИАСКО В НОВОСИБИРСКЕ ?

В последние месяцы СГК под руководством Солженицына активно продвигала инициативу введения повышенного тарифа "альткотельной" в ряде крупных городов. Среди них – Новосибирск, энергоактивы которого недавно попали под управление СГК после передачи их ныне арестованным по подозрениям в мошенничестве с энергоактивами другом детства Мельниченко - экс-министром Михаилом Абызовым (в Алтайском крае СГК тогда выкупила у структур Абызова ТЭЦ Бийска).

Так, недавно в Новосибирске СГК организовало для властей города и области пышную презентацию нового тарифа. Однако, власти НСО до сих пор публично никак не выразили свое согласие на то, чтобы ввести для горожан новый повышенный тариф (даже под обещание вложить эти деньги в модернизацию энергокомплекса).

Возможно, влияние на это решение оказали прошлогодние массовые уличные протесты горожан – тогда здесь еще структуры Абызова пытались обеспечить 15-процентное повышение теплотарифа под близкую по содержанию схему.

Однако, в ходе заседания Госсовета, представители Минэнерго РФ, заявили о том, что уже в 2019 г. о потенциальной готовности ввести тариф "алькотельной" власти Новосибирска якобы все-таки заявили (такую же готовность якобы выражают власти Казани, Екатеринбурга, Самары, Красноярска).

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС - С ИМЕНЕМ ПУТИНА

В финале заседания представители Минэнерго констатировали, что процесс введения в Барнауле повышенного тарифа на тепло прошел еще одну фазу. 23 мая Минэнерго закончило процесс его согласования для этого города и передало пакет документов на финальное согласование - в правительство РФ.

А Минэнерго (и выступающий в связке с ведомством пул российских энергоолигархов) поделился планами привлечь для лоббирования схем с тарифом "альткотельной" кремлевского лидера. Для этого члены рабочей группы надеются убедить Кремль вынести вопрос реформирования рынка тепла в регионах для обсуждения на заседание Госсовета РФ с участием президента Владимира Путина, которое запланировано на осень 2019 года. Видимо, это может быть связано с надеждами на то, что после вероятного одобрения новых схем роста теплотарифа, власти регионов и городов, сегодня опасающиеся массовых протестов населения, под гипнозом имени Путина резко изменят свою позицию.

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