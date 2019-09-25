Живущий на Украине бывший житель Рубцовска заявляет о себе как о политбеженце.

25.09.2019

Проживающий сейчас на Украине бывший житель Рубцовска Алексей Дьячков заявил о себе как политическом беженце из России – 25 сентября его рассказ об этом публикует выпускаемый в Киеве сайт телеканала 112 Украина. Дьячков, по его словам, покинул Россию еще в 2014 г., вместе с женой и тремя детьми. На Украине (там у него родился четвертый ребенок) он живет во Львове.

Дьячков за прошедшие годы обращался к миграционным властям Украины за статусом политбеженца, однако регулярно получал отказы. Не увенчались успехом и его попытки опротестовать эти решения в местных судах.

Сам бывший житель Рубцовска рассказывает следующую историю, вынудившую его, по его словам, бежать из России.

"У меня была доля в бизнесе – в компании, которая предоставляла коммунальное обслуживание многоэтажек. В этом бизнесе стали заинтересованы люди из криминала и власти. Параллельно я много лет занимался отстаиванием прав людей и профсоюзной деятельностью, а в 2013-м стал раскрывать факты коррупции нашего мэра. Дело в том, что я жил в Рубцовске: этот город Алтайского края славится тем, что тут находится сразу 6 зон. И, как ни крути, здесь все связано с криминальными авторитетами и выходцами из уголовных кругов. У мэра ко мне был только один вопрос: кто за мной стоит? Думаю, только поэтому не убили, потому что убить было гораздо проще, чем начинать волокиту с преследованием. У меня был небольшой инцидент с сыном: он провинился и получил символическое наказание – кукольной тряпичной сумкой дочки. Спустя 4 месяца на меня завели уголовное дело за причинение боли сыну, хотя судмедэкспертиза не выявила никаких следов и увечий. Оказалось, заявление подала сотрудница органов опеки на основании доверенности, которую подписал мэр города. В процессе следствия меня фактически лишили родительских прав, хотя это, по закону, вне компетенции следователя. Я продолжал бороться за права рабочих, поддерживать профсоюзную деятельность. А у меня дома почти каждый день проходили обыски, вызывали на всякие комиссии, машину останавливали на каждом посту ДПС. Когда аннексировали Крым и проводили там так называемый референдум, у нас – кажется, это было 12-13 марта – в поддержку этого проходили митинги. Люди на площади стояли с плакатами, выкрикивали "Крым наш"… Я проезжал мимо и решил посмотреть, что там происходит. Меня возмутило такое положение вещей, я вышел на сцену и выступил против: ненормально аннексировать часть другого суверенного государства. Толпа меня быстро со сцены скинула, конечно, и передала полиции. А спустя неделю в пятницу мне позвонил начальник уголовного розыска – мой старый знакомый, с которым я кого-то занимался спортом. Он сказал, что на мое имя у них есть постановление на арест, но, мол, пока выходные, меня никто задерживать не будет. Я, жена и дети за 24 часа быстро собрали вещи и покинули РФ. Даже загранпаспортов не было", - публикует рассказ бывшего жителя Алтайского края канал 112Украина.

Имя претендующего на Украине на статус политбеженца бывшего жителя Рубцовска в Алтайском крае известно мало. По-видимому, речь может идти о действительно пытавшемся вести в Рубцовске бизнес в области управления жилыми домами местном жителей Дьячкове Алексее Алексеевиче. Бизнесмен действительно был там одним из учредителей трех небольших управляющих компаний - ООО "УК" Домашний Уют", ООО "Югсервис", ООО "Управляющая Компания "ЮГ". Все они в настоящее время (в 2015, 2016 и 2019 гг. соответственно) ликвидированы.

Заявление Дьячкова о том, что он вел в городе профсоюзную деятельность косвенно подтверждает решение Арбитражного суда Алтайского края от 29 января 2014 г. по делу № А03-19924/2013. В нем рассматриваются претензии партнера Дьячкова по ООО Югсервис о том, что будущий беженец вместе с еще одним учредителем ООО незаконно сместили с должности директора своего третьего партнера. "Дьячков А.А. был принят в общество на должность дворника, в последующем организовал профсоюз и приобрел у Копарева Бориса Федоровича 25% доли в уставном капитале общества", - говорится в документе. Однако, каких-либо подтверждений рассказанной им истории о том, что эта "борьба за права рабочих" имела алтайском городе значительный резонанс, сопровождалась давлением силовиков (регулярными обысками и т.п.) пока не имеется.

Рассказ ставшего бизнесменом и профсоюзным активистом экс-дворника об инциденте на мартовском "крымском" митинге в 2014 г. в Рубцовске, ставшем поводом для его бегства из России, также пока не находит достаточных подтверждений в независимых источниках.

Действительно, 13 марта 2014 г. в Рубцовске проходил митинг, посвященный теме включения Крыма в состав России. Его титульным организатором была рубцовская городская общественная организация АКО ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана» (деятельность которой, в том числе на Алтае, действительно регулярно оказывалась связанной с различными криминальными инцидентами). Городские медиа отмечали, что митинг был многочисленным – он собрал несколько тысяч человек. Об инциденте с осуждающим аннексию Крыма выступлением там Дьячкова (с последующей передачей оратора митингующими полиции) в СМИ каких-либо сообщений не было (что, впрочем, не может исключать такого факта).

"Крымский" митинг 13 марта 2014 г. в Рубцовске. Фото портала ВРубцовске.ру.

Последующий рассказ беженца (об информации о якобы поступившем в городскую полицию постановлении на его арест), впрочем, выглядит еще менее убедительным: подобные действия со стороны МВД РФ в те дни не фиксировались даже в гораздо более острых инцидентах общественного противостояния вокруг крымской тематики.

Также сомнения вызывает и реальность описанной Дьячковым реакции на такую информацию – возможность в течении суток спонтанно собраться и покинуть России семье с тремя детьми, живущей в глухом углу отдаленной сибирской провинции не выглядит достаточно реальной.

Обращает на себя внимание и то, что Алексей Дьячков впервые публично рассказал историю своего бегства из России лишь спустя более пяти лет после того, как эти события имели место.

Опубликовавший рассказ бывшего рубцовчанина украинский телеканал, однако, не видит в рассказанном что-либо странного.

"Удивительно, что груз злободневных проблем не смог подавить готовность искателей приюта во что бы то ни стало добиваться своего и дальше.

В Украине таких беженцев, которые не боятся открыто и громко заявлять о своих проблемах, - единицы. Несмотря на птичьи права и пережитый опыт неудавшейся борьбы с государственным укладом, они надеются, что здесь все будет по-другому", - резюмирует он.

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