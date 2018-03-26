Жители Алтая о трагедии при пожаре в торговом центре в Кемерово.

26.03.2018

Жители Алтайского края в соцсетях высказываются о трагедии при пожаре в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово, приведшей к многочисленным жертвам (по текущим данным - 37 погибших, 64 пропавших без вести, в том числе – 41 ребенок).

Владислав Вакаев, депутат Заксобрания Алтайского края.

- Жуткая, чудовищная трагедия в Кемерово. Боль и злость - вот те чувства, которые я испытываю сейчас. Безумно жалко детей, оказавшихся запертыми в огненной ловушке. Но не менее сильно чувство возмущения - кто виноват в этой трагедии? У любой проблемы есть имя, фамилия и отчество. И нам всем хотелось бы их услышать. Причем не имя "стрелочника", а всех тех, кто строил, сдавал, подписывал акты о приемке здания, осуществлял его эксплуатацию.

Второе, что нам нужно - быть уверенными, что повторения такой трагедии не будет в других городах страны.

Сергей Шуленин, бывший главврач Егорьевской ЦРБ

- Очередное раздолбайство кто строил, кто принимал, кто контролировал. Где средства автоматического пожаротушения с использованием воды, где выдвижные спасательные лестницы у пожарных. "Хромая лошадь" ничему не научила. Погибло 37 человек, пропало без вести 69 человек, в том числе 40 детей. Самое страшное - по вине "больших дядей" гибнут дети.

Андрей Загарин, предприниматель , Барнаул

- Системно надо работать а власть тока деньги с предпринимателей собирает то б… налог на землю за..пит то налогов на имущество а со своих не берет Скока локтевский сити центр налог на землю платит копейки а снам три Шкуры вот и экономия боком выходит

Павел Шумихин, врач. Депутат Заксобрания Алтайского края

- Андрей, вот принято все на власть спирать, а сами предприниматели ведь должны быть ответственными. К примеру, по уму все делать, вместо того, чтобы взятки давать.

Лариса Колесникова, директор УК, Новоалтайск

- Владислав Александрович, судя по всему, начнутся проверки ТЦ на предмет противопожарных мер, скажите, депутаты АКЗС могут проконтролировать данное действо у нас по краю? дабы оно не было формальным с коррупционной составляющей? у себя в Новоалтайске будем настаивать на включение в комиссии депутатов и настоящих пожарных.

Константин Емешин, предселатель ТСЖ, общественник, Барнаул

- Как-то с грустью слушаешь о пожаре в торговом центре Кемерово и многочисленных жертвах... Но по жизни вспоминаю многочисленные эпопеи связанные с многочисленными противоречиями организации нашей жизни:

1. Постоянно как руководителю приходилось решать противоречивые цели разных ведомств... приходили пожарники и у них одни требования — свободная эвакуация, а приходили милиционеры (в помещении была касса), требовали ограничить доступ, решетками, охраной и прочее. Мои коллеги главные врачи еще попадали под молох антинаркотического контроля. А тут еще проблема ДЕНЕГ... Недавно один руководитель больницы мне показал структуру расходов... Мы то думаем, то деньги тратятся на зарплату врачей, лечение и питание больных, но реально все более жирный кусок бюджета тратится на все возможные смежные задачи... охрана (особенно антинаркотическая), противопожарные системы и прочее.

2. Не эффективность авторитарных систем. Представляю как сейчас после пожара в Кемерово, Путин строго предупредит и масса проверяющих нагрянут на торговые центры. А следом Путин проведет встречу с Титовым и Шокиным и даст команду - не кашмарить бизнес.

3. Но авторитарные системы, особенно у Тулеева имеют еще один подспудный камень - решение об открытии торговых центров принимает первое лицо... он и дает устное указание подчиненным, а те уже должны придумать юридические придумки... Так, как-то мне по секрету поделились, что в Барнауле один торговый центр построен в нарушении правил, но поскольку хозяева стройки нашли интерес окружения губернатора, то торговый центр открыт и работает. Я делаю запрос нашему краевому прокурору как кандидат в депутаты, но получаю интересный ответ, что действительно строительство совершено с нарушениями, но у администрации Барнаула есть "ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО", согласно которого строители обещают в будущем исправить нарушения.... И вот так из года в год прокуратура и чиновники подшивают обещания... И указание губернатора выполнено и "соломки подстелили" под свои кресла...

Правительство Алтайского края

Ни в день пожара в ТЦ в столице Кузбасса, ни в первой половине дня 26 марта правительство Алтайского края никак публично не отрегировало на беспрецедентную трагедию в соседнем регионе.

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