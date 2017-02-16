Жириновский предложил Карлину уволить самого себя как покровителя коррупции.

16.02.2017

Об обращении лидера ЛДПР Владимира Жириновского к главам регионов, содержащим такое предложение, сообщает 16 февраля пресс-служба действующей в Алтайском крае организации этой партии.

Жириновский предлагает увольнять чиновников по утрате доверия, если их подчиненные попадутся на взятке. При этом он ссылается на Трудовой кодекс РФ, который предусматривает отстранение от должности с формулировкой «в связи с утратой доверия» для руководителей служб, ведомств и подразделений, чьи подчиненные обвиняются в совершении коррупционных преступлений. Жириновский предлагает расширить эту практику и увольнять с такой же формулировкой начальников местного и регионального уровня, если их подопечные попадаются на взятке.

"Это позволит расширить поле борьбы с взяточничеством. Любой начальник должен понимать, что должен нести ответственность за расходование бюджетных средств, и не сможет прикрываться своими подчиненным, проворачивая их руками незаконные финансовые махинации", - говорится в заявлении для СМИ.

Предложение внедрить такую меру было направлено главам регионов. Судя по заявлению алтайской организации ЛДПР, получил его и губернатор Алтайского края Александр Карлин.

Необычность ситуации при этом состоит в том, что сейчас в Барнауле проходит судебный процесс по обвинению одного из его заместителей – Юрия Денисова - в создании действовавшей в течение ряда лет системы взяток с подведомственных учреждений и назначениях за деньги. Обстоятельства дела (Денисов и его супруга были арестованы в момент получения одной из взяток) позволяют с высокой степенью уверенности предположить, что спустя несколько недель процесс завершится обвинительным приговором бывшему вице-губернатору (в 2016 году по близким обвинениям уже был осужден один из членов губернаторского кабинета Карлина). Таким образом, предложение Жириновского в адрес руководителя Алтайского края приобретает иронический оттенок – г-ну Карлину фактически настоятельно советуют уволить самого себя как покровителя коррупции в собственном ближайшем окружении.

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