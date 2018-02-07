Заявившая об отказе в поддержке Путина организация СР на Алтае объявлена фактически несуществующей, а ее лидера ждет исключение из партии.

07.02.2018

Заявление действующей в Новичихинском районе Алтайского края организации партии Справедливая Россия об отказе в поддержке Путина на мартовских выборах и обвинения руководства партии в предательстве за поддержку кремлевского лидера, вызвало у руководства СР оперативную реакцию. И хотя традиционно активные партийные информационные каналы продолжают молчать по поводу конфликта, лидеры алтайских эсеров не отказывают местным СМИ в пояснении того, как будет организована расправа над отказавшими в доверии Путину их бывшими товарищами.

В руководстве краевой парторганизации СР не скрывают своего беспокойства тем, что недовольство "партийных масс" капитуляцией перед Кремлем и Единой Россией начало выходить в область публичного конфликта. "Распространение таких сообщений грозит привести к ненужному внутрирегиональному политическому конфликту", - цитирует в этой связи ИА Банкфакс заявление, сделанное по этому поводу руководителем аппарата краевых эсеров Владиславом Вакаевым.

Г-н Вакаев подчеркнул, что поставивший свою подпись под антипутинским открытым письмом Иван Новиков по его данным уже не является руководителем районной парторганизации СР. Полномочия Новикова на этом посту истекли в 2017 г., после чего он отказался переизбираться, поскольку не имел возможности работать на этой должности на общественных началах, заявил Вакаев. А внезапно ставшая опальной районная парторганизация была объявлена "старшими товарищами" фактически не функционирующей, "никакой активности в районе нет".

И хотя Новиков остается членом СР, уже 7 февраля он может перестать им быть.

"С партией он разорвал связи еще в прошлом году, хотя до сих пор является членом СР. В ближайшее время — возможно даже сегодня — мы будем ставить вопрос об его исключении. Есть статья Устава, которая предполагает оргвыводы за дискредитацию партии," – цитирует агентство заявление г-на Вакаева.

Лидер алтайских эсеров также дал понять, что в руководстве краевой парторганизации рассматривают письмо из Новичихи как провокацию, подготовленную некими сторонними силами. "Текст письма написан грамотно, но по моим представлениям вовсе не тем человеком, который его подписал. Это заставляет задуматься, что мы видим инсценированную ситуацию. Кем, для чего — есть догадки," – заявил он.

Заявления партийного лидера, впрочем, не вызвали доверия – комментарии к ним носят нескрываемо скептический характер. "Да к такому демаршу думаю готовы все председатели местных отделений, только из Новичихи озвучил, а другие сделают это молча, соответственно и избиратели," – пишет один из местных жителей. В Алтайском крае с этой связи распространено мнение о том, что линия СР на поддержку Кремля на выборах может стать концом для этой проблемной партии. "Тяжело будет эсерам после выборов. партия давно перестала быть защитником интересов, а Миронов уже не нужен Кремлю," – отмечает в этой связи еще один житель края.

Нет комментариев