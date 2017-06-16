Зарплата в Алтайском крае за апрель внушает умеренный оптимизм.

16.06.2017

Опубликованные Росстатом данные о размере средней зарплаты в Алтайском крае за апрель 2017 года внушают умеренный оптимизм – второй месяц зарплата демонстрирует признаки ощутимого роста – не только в номинальном, до даже и в реальном исчислении.

В номинальном выражении средняя зарплата обсчитанных Росстатом 609.379 работников за апрель составила в крае 21.953 рубля. Это на 0,7% выше, чем в предыдущем месяце. Апрель 2016 г. также демонстрировал рост к мартовским показателям на 0,7%. Однако, в этом году такая цифра внушает больший оптимизм – дело в том, что мартовская зарплата оказалась неожиданно высокой и сохранение прошлогодних темпов роста к ней в апреле может говорить о том, что этот тренд в крае получил тенденцию к закреплению.

Отраслевые показатели апрельской зарплаты носят довольно пестрый характер, однако в целом тенденция здесь сохраняется на то, что драйвером роста зарплат является негосударственная экономика (однако, не в сфере промышленности и сельского хозяйства), а бюджетные отрасли "тянут" зарплаты вниз.

Реальный размер зарплаты в апреле пока Росстатом не опубликован, однако предварительные экспертные расчеты позволяют ожидать его не менее 103-103,5% к прошлогоднему.

При этом Росстат опубликовал на днях реальные размер зарплаты в Алтайском крае за первый квартал 2017 г. Если по итогам первых двух месяцев здесь продолжалось ее падение, март переломил эту долговременную тенденцию. И в целом по итогам 1 квартала реальная зарплата составила 101% к соответствующему периоду прошлого года.

В тоже время, многие независимые эксперты все активнее последнее время высказывают сомнения в корректности методик Росстата, в частности, по обсчету роста цен, полагаю данные об инфляции заниженными. Что, соответственно, подрывает доверие и к оценкам размера реальной зарплаты.

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