Зарплата в Алтайском крае в марте: 83-е место по России.

25.06.2019

Средняя зарплата в Алтайском крае за март 2019 г. (26.150 рублей) позволила ему занять в этом месяце 83-е место среди регионов России.

Об этом сообщает Росстат в докладе "Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в целом по экономике по субъектам Российской Федерации в 2013-2019гг.". В документе опубликованы данных о зарплате всех 85-ти регионов России за первые три месяца 2019 г.

По итогам 2018 г. край по размеру зарплаты занял 81-ое место среди регионов страны. В 2019 г. это положение ухудшилось. В январе депрессивный сибирский регион по размеру зарплат стал абсолютным аутсайдером в стране, в феврале занял предпоследнее 84-е место, а по итогам марта – 83 место.

Меньше, чем в Алтайском крае, средняя зарплата в марте была в России лишь в двух кавказских регионах – Кабардино-Балкарии (25.503 рубля) и Карачаево-Черкесии (25.261 рубль).

Отраслевой анализ показывает, что ухудшение позиций края рейтинге зарплат в последнее время однозначно является виной управляющего им регионального правительства: именно низкий рост в 2019 г. зарплат в бюджетных отраслях (либо его отсутствие) в последнее время и является тем механизмом, который привел край к его нынешнему печальному положению в неофициальном зарплатном рейтинге регионов.

Интересно, что при этом наблюдается любопытный феномен: губернаторская команда заявляет о том, что в целом, на макроуровне обеспечила рост финансирования бюджетных зарплат – и даже выше среднего по краю. Но, попадая в бюджетные учреждения, эти деньги "усыхают" и не конвертируются в заявленные цифры зарплатного роста.

В официальных выступлениях губернатора Виктора Томенко наличие этой проблемы жестко отрицается. Однако, инсайдеры сообщают о том, что в реальности в Голубом доме царят настроения паники – похоже, там фактически утратили реальный контроль над процессом расходования бюджетных средств "на земле".

Так, ставшие достоянием гласности внутренние циркуляры крайправительства свидетельствуют о том, что члены кабинета экстренно пытаются возложить вину за сложившуюся ситуацию на корпус руководителей бюджетных учреждений края. Однако, призывы к сознательности в адрес руководителей примерно 3 тысяч бюджетных учреждений края пока не вызывают эффекта роста зарплат.

В сложившейся чрезвычайной ситуации в мае крайправительство объявило том, что направляет для финансирования зарплат в бюджетной сфере дополнительные средства. Однако, есть сомнения в том, что и они позволят переломить этот процесс.

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