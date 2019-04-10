Зарплата в Алтайском крае в 2019 г. вновь стала самой низкой в России.

10.04.2019

Средняя зарплата за январь 2019 года в Алтайском крае по данным Росстата вновь оказалась самой низкой среди 85-ти регионов России. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного доклада ведомства государственной статистики "Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в целом по экономике по субъектам Российской Федерации в 2013-2019гг."

В 2018 г. средняя зарплата в Алтайском крае заняла 81-ое место среди российских регионов. Однако, в текущем году положение здесь вновь ухудшилось. С размером зарплаты за январь (23.941 рубль) Алтайский край откатился на последнее место в стране. Традиционный аутсайдер по этому показателю – Дагестан – продекларировал в январе среднюю зарплату в размере 24.083 рублей.

Глубокий отраслевой анализ показывает, что за существенное ухудшение в текущем году положения с зарплатой в Алтайском крае прежде всего несет ответственность региональное правительство. Именно в зоне его ответственность показатели зарплаты оказались наиболее провальными.

Так, если отрасли негосударственной экономики (сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, строительство, транспорт и торговля) демонстрировали в январе динамику номинальных зарплат более высокую, чем в среднем по региону, то ситуация в бюджетных отраслях была иной. Зарплаты в областях образования, здравоохранения, управления росли ощутимо ниже средних по краю цифр. А в области культуры и спорта январские зарплаты показали даже абсолютное падение к аналогичному периоду прошлого года.

По всей видимости, это связано с тем, что губернатор региона Виктор Томенко фактически негласно отказался от выполнения своего озвученного в конце 2018 года обещания проиндексировать в текущем году зарплату алтайским бюджетникам на 11%. Хотя краевое правительство всячески избегает комментариев на эту тему, в начале года стало известно, что в отрасли здравоохранения такая индексация отодвинута на второй квартал, а в образовании – вообще на сентябрь. При этом есть основания сомневаться в том, что и эти сроки будут выдержаны.

В итоге, падение уровня жизни в Алтайском крае, продемонстрировавшее катастрофические результаты уже по итогам 2018 года, активно продолжилось и в году текущем. Хотя правительство Томенко по итогам прошлого года обещало рост реальных располагаемых доходов населения на 0,4%, реально год закончился падением этого важнейшего индикатора на 4,1%. А по итогам первых двух месяцев 2019 года Росстат показал в Алтайском крае падение реальных располагаемых доходов еще на 2,6% к показателям за соответствующий период прошлого года.

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