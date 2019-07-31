Зарплата бюджетников в Алтайском крае подросла, однако по-прежнему находится в проблемной зоне.

31.07.2019

Предпринятые губернаторской командой в Алтайском крае в мае чрезвычайные меры по росту зарплат бюджетников сказались на ее размере. Однако, хотя зарплата в этом секторе, составляющем почти половину "белого" рынка труда, по итогам полугодия и подросла, темпы ее роста по-прежнему ниже средних по экономике региона и не достигают обещанных 11%.

Об этом свидетельствую данные двух докладов Росстата: "Численность и оплата труда работников в Алтайском крае. Январь-май 2019", а также "Итоги федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки по Алтайскому краю. Январь-июнь 2019"

В целом по итогам первого полугодия 2019 г. средняя зарплата в наблюдаемом Росстатом секторе труда в Алтайском крае (это лишь 586 тыс. из 1156 тыс. человек трудоспособного населения) составила 26.092 рублей. Темп ее роста к соответствующему периоду прошлого года был зафиксирован в целом по экономике края в 8,9%.

В финале прошлого года губернатор Виктор Томенко сделал публичное заявление о том, что он обещает в 2019 г. 11-процентное увеличение зарплат бюджетникам. Однако, в первые месяцы текущего года краевое правительство фактически отказалось от выполнения этого обещания – в некоторых отраслях (медицина) его отнесли на второй квартал, а в некоторых (образование) – даже на сентябрь. А в таких отраслях как культура, даже номинальные зарплаты алтайских бюджетников в начале года оказались меньше прошлогодних.

Все это вызвало резкое падение доходов населения края в первом квартале и стало причиной роста социального напряжения. "Смелый эксперимент" крайправительства закончился в мае – в этом месяце оно все-таки было вынуждено направить в бюджет края дополнительные средств на зарплаты бюджетникам (дополнительные выплаты были обещаны и "задним числом" – за первые месяцы года).

В результате этого, по итогам полугодия прирост зарплат в этом секторе показал более значимые цифры. Так, согласно отчетам крайправительства основные категории бюджетников по итогам 6 месяцев получали следующие зарплаты (в сравнении с соответствующим периодом прошлого года):

Врачи 51.945 (+7,4%)

Средний медперсонал 27.441 (+10,6%)

Младший медперсонал 24.302 (+6,2%)

Педагоги общего образования 25.093 (+7,5%)

Работники культуры 23.171 (+3,7%)

Это в целом существенно ниже темпов роста зарплат в негосударственной экономике края. Так, в основных ее секторах в первом полугодии зарплаты были таковы:

Промышленность 26.739 (+9,1%)

Сельское хозяйство 21.212 (+15,9%)

Строительство 21.433 (+20,5%)

Торговля 21.077 (+9,3%)

Таким образом, хотя цифры роста зарплат алтайских бюджетников и увеличились, они по-прежнему выглядят проблемными: темпы роста их ниже средних по экономике, и, как и раньше, они "не дотягивают" до обещанных губернатором 11%.

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