За январь-февраль население Алтайского края сократилось на 3279 человек.

12.04.2018

За счет всех источников (миграционной убыли и естественного падения) населения Алтайского края сократилось в январе-феврале 2018 года на 3279 человек. Об этом сообщает территориальный орган Росстата в этом регионе.

Особо тревожным выглядит продолжающийся (и даже нарастающий) в 2018 году отрицательный баланс миграции. В целом, лишь за две месяца за счет миграции население депрессивного сибирского региона сократилось на 1489 человек. Отрицательный миграционный баланс при этом более чем вдвое (на 200,1%) превышает показатели за соответствующий период прошлого года (744 человека).

Резкое ухудшение миграционного баланса в 2018 году произошло за счет снижения международной миграции – ее итог, как и в пик кризиса 2014-2015 гг.., вновь стал отрицательным (-107 человек). Один из беднейших российских регионов теперь, видимо, становится малоинтересным и для переселенцев сюда из Средней Азии, ранее маскировавших массовое бегство коренного населения Алтая.

Вторым фактором ухудшения миграционного баланса стало существенное уменьшение переселенцев в Алтайский край из других регионов России.

А вот объем естественных потерь населения, после прошлогоднего обвала (вызванного резким снижением рождаемости) пока демонстрирует стабильность. Потери за счет этого (-1790 человек) даже чуть меньше, чем за первые два месяца прошлого года (на 33 человека).

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