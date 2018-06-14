За январь-апрель 2018 г. население Алтайского края сократилось на 6080 человек.

14.06.2018

За первые 4 месяца 2018 года население Алтайского края сократилось на 6080 человек, сообщает территориальный орган Росстата. Сокращение население было достигнуто за счет отрицательных итогов миграции (на 2313 человек) и за счет превышения смертности над рождаемостью (на 3767 человек). При этом общий итог превысил рекордные прошлогодние показатели за аналогичный период времени (5574 человек) на 9%.

В целом падение численности населения в одном из наиболее проблемных российских регионов уже достигло предельных пиковых показателей. Однако, как оказалось, некоторые резервы для ухудшения ситуации все же имелись. Так, отрицательная динамика в 2018 году была достигнута за счет увеличения падения рождаемости. В январе-апреле она снизилась к прошлогодним показателям еще на 6,5%.

Однако, при этом ряд демографических показателей демонстрировал "достижение дна". Речь идет о смертности - она зафиксирована практически на прошлогоднем уровне.

А в сфере миграции приток переселяющихся на Алтай жителей Средней Азии, баланс которого ранее упал почти до нулевых отметок, даже продемонстрировал рост. Видимо, смирившиеся с российский кризисом, азиаты в эти месяцы продемонстрировали почти двойной рост положительного сальдо миграции.

Это позволило удержать общий отрицательный итог миграции на прошлогоднем уровне – хотя жители депрессивного края в январе –апреле переселялись в более благополучные регионы России гораздо активнее (рост цифры отрицательного баланса на 8,4%).

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