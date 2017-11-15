За три квартала 2017 года население Алтайского края уменьшилось на 10.699 человек.

15.11.2017

Катастрофические цифры демонстрирует демография Алтайского края по итогам 9 месяцев 2017 года. В целом, по данным тероргана Росстата, население одного из беднейших регионов России уменьшилось за этот период на 10.699 человек (за счет естественной убыли и миграции). Это почти в полтора раза - на 46,3% - выше еще недавно считавшихся печальным рекордом показателей за аналогичный период прошлого года.

Особенно значимым для сокращения населения стало почти 12-процентное (к прошлогодним показателям) падение рождаемости. При этом смертность, также нараставшая в первой половине года, по итогам 9 месяцев несколько все же снизилась и балансирует теперь возле показателей прошлого года.

Тем не менее, в целом за счет превышения смертности над рождаемостью население края сократилось на 5621 человек.

Еще на 5078 человек сократилось население края за счет отрицательных итогов миграции. Рост здесь обеспечило то, что жители депрессивного края, занимающего предпоследнее место по средней зарплате среди российских регионов, еще активнее стали уезжать в более благополучные регионы России. В итоге за счет межрегиональной миграции население края сократилось на 5653 человека (рост на 20% к прошлогодним показателям). Этот итог несколько "замаскировала" международная миграция – прибывающие на постоянное место жительство на Алтай (преимущественно из Средней Азии) дали за 9 месяцев миграционный прирост в 575 человек.

Управляющая краем 13-й год губернаторская команда, вопреки своей традиционной практике не комментировать печальные итоги своей деятельности, активно публикует в зависимых СМИ многочисленные материалы на эту тему. Катастрофические итоги демографической политики там, однако, путем лжи и умолчаний преподносятся как достижение чиновников.

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