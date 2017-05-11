За первый квартал 2017 года население Алтайского края уменьшилось более чем на 4 тысячи человек.

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Население Алтайского края в январе-марте 2017 года уменьшилось на 4128 человек, сообщает территориальный орган Росстата. Ухудшение демографического баланса произошло как за счет роста миграции, так и за счет естественных причин (резкого падение рождаемости и увеличения смертности). В итоге рост к казавшихся еще недавно чудовищным рекордом показателей первого квартала прошлого года в текущем году составил почти 39%.
Только за счет миграции население депрессивного региона уменьшилось за первые 3 месяца 2017 года на 1623 человека (рост на 189 человек). Ухудшение итогового баланса здесь по-прежнему происходит за счет падения международной миграции – с началом кризиса она неуклонно снижается, явно стремясь к почти нулевой отметке.
Однако, основную роль в падение населения сыграли естественные причины: за первый квартал в Алтайском крае родилось на 849 детей меньше прошлогоднего. А итоговые показатели смертности, напротив выросли в прошлогодним на 119 человек.
Власти края традиционно никак не комментируют показатели демографической статистики, при этом активно пытаясь затушевать реальные катастрофические данные демографии волной манипулятивных публикаций на эту тему в контролируемой ими прессе.← Назад
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