За Матильду – гореть: террористы угрожают поджогами в сети кинотеатров, часть которых расположена на Алтае.

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Письмо с угрозами поджогов кинотеатров от всероссийской православной общественной организации Христианское государство — Святая Русь (ХГСР) поступило новосибирской кинокомпании Артсайнс синема дистрибьюшн, управляющей в Сибири сетью кинотеатров Седьмое небо. Об этом сообщает 12 сентября газета Коммерсант.
Авторы письма просят прокатчиков запретить показ фильма Матильда и предупреждают, что кинотеатры, в которых он будет показан, могут стать мишенью террористов-поджигателей.
«Выйдет «Матильда» — выйдут тысячи за правду, а вслед за ними выйдут тысячи «хоть за что», тысячи провокаторов, получивших свою долгожданную возможность разорвать Россию и народ. (…) Кинотеатры начнут поджигать. Провокаторы пропалатят поджоги. Много средств даже не нужно — за каждый подожженный кинотеатр многим будет достаточно 5-20 тыс. руб. (…) Всего за 10 млн руб. можно сжечь все кинотеатры России», - цитирует издание текст переданного ему письма ХГСР. В письме не раскрывается, откуда его авторы располагают данными о возможных поджогах и о степени их причастности к планам террористов.
Ставшие мишенью давления кинопрокатчики, чьи кинотеатры, помимо Новосибирска, находятся также в Бердске, Искитиме, Горно-Алтайске, Бийске и Кемерово, заявили, что не собираются отказываться от показа фильма (который выходит в широкий прокат 26 октября).
Однако ряд московских прокатных сетей (Синема парк, Формула кино) после недавней серии терактов, организованных православными фундаменталистами в рамках кампании пропаганды, связываемой с именем депутата Госдумы Натальи Поклонской (ЕР), уже заявили об отказе от показов фильма из опасений за последствия действий террористов для зрителей.
Российские власти в этой ситуации полностью устранились от вмешательства в эту ситуацию – расследование уже совершенных терактов ими явно тормозится, а их организаторы и вдохновители продолжают безнаказанно действовать в стране.← Назад
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