Юбилейные монеты современной России

06.02.2019

Монеты сопровождают человека если уж не с самого его появления на планете, то с начала исторических времен. Это одни из самых старых видов денег. Обычно, монета – это отчеканенный из металла знак определенной формы и с определенными изображениями и надписями. Монеты высокой стоимости раньше часто изготавливались из драгоценных металлов, однако, к 20 веку эта практика стала сходить на нет и сегодня встречается преимущественно лишь при выпуске партий, рассчитанных на коллекционеров.

Наибольший интерес у собирателей монет вызывают их образцы, традиционно называемые в России "юбилейными" (т.е. посвященными какой-нибудь круглой исторической дате, либо связанной с жизнью известной личности). В современной России их выпущено не так уж много. Но с полным списком (и внешним видом) таких монет можно познакомиться в каталоге юбилейных монет России.

Из-за того, что монеты современной России выходили относительно недавно, их коллекционная стоимость сегодня еще довольно невелика – большая часть монет оценивается коллекционерами в размере 50-100 рублей. Впрочем, тут больше значение может играть и состояние монеты.

Среди российских юбилейных монет есть и несколько чемпионов по коллекционной стоимости, достигающей нескольких тысяч рублей. Большая часть из них была выпущена в 2010 году в серии десятирублевых монет, посвященной российским регионам.

Коллекционеры также ценят монеты, обладающие нетипичными признаками (зачастую они могут являться банальным браком при штамповке). Так, на 2-рублевой монете, посвященных первому космонавту, можно найти редкий вариант, на котором будет отсутствовать знак выпустившего ее монетного двора. Такая монета будет стоить существенно дороже обычной.

Не исключено, что какие-то монеты с необычными особенностями впервые могут попасться именно вам. Стоит лишь внимательно смотреть на то, что находится в вашем кармане и удача, возможно, улыбнется вам.

Коллекционирование монет – это интересное увлечение, которое сможет принести новые ноты в жизнь человека. А при некотором счастливом случае – и обеспечить его дополнительным доходом. Ведь среди сотен монет, с которыми мы встречаемся каждый день, возможно, находится та самая редкая в мире монета…

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