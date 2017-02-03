Январь: рост цен в Алтайском крае продолжает замедляться.

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Рост потребительских цен и тарифов на товары и услуги в Алтайском каре в январе 2017 года составил лишь 0,3%, сообщает терорган Росстата. Это существенно ниже показателей за январь прошлого года (0,7%).
Основу роста цен в прошедшем январе составило подорожание продуктов питания (преимущественно сезонного характера) – цены на них выросли на 0,8%. При этом цен на непродовольственные товары выросли лишь на 0,2%, а цены на услуги даже упали – также на 0,2%.
Как сообщалось, инфляция за 2016 год в Алтайском крае составила 5,8%. Это максимально низкий показатель за многолетний период. Однако, дальнейшее замедление роста цен позволяет предположить, что в 2017 году он может оказаться еще существенно ниже.
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