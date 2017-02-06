Яндекс вернул алтайским информационным сайтам часть урезанного в декабре авторитета.

06.02.2017

3 февраля прошло очередное обновление Тематического индекса цитирования (ТИЦ) Яндекса. ТИЦ в российском сегменте Интернета рассматривается как основной показатель значимости сайта. Точная формула его расчета Яндексом не обнародуется. Считается, что он базируется на количестве внешних ссылок на сайт и авторитетности тех сайтов, на которых эти ссылки находятся. В медийной практике ТИЦ является важнейшим показателем рекламной привлекательности сайта, а также значительно влияет на капитализацию интернет-проектов.

Интрига вокруг этого показателя на Алтае была связана с тем, что в ходе предыдущего обновления ТИЦ (3 декабря) Яндекс существенно урезал его значение у всех ведущих информационных сайтов макрорегиона. ТИЦ сайта amic.ru тогда упал с 5800 до 3400 (-2400), сайта altapress.ru – с 2500 до 2000 (-500), politsib.ru – с 1800 до 1300 (-500), bankfax.ru с 1300 до 750 (-550).

Издатели сайтов в этой связи активно обсуждали тогда две версии случившегося. По одной, речь шла о сбое обсчитывающей ТИЦ машины, и вскоре эти результаты должны были вернуться к прежним показателям. По другой, в алгоритм подсчета были внесены некие новые факторы, в результате действия которых авторитет прежних лидеров этого индекса был существенно уменьшен.

Последняя версия, судя по всему, оказалась ближе к истине. Февральское обновление ТИЦ принесло некоторый рост его показателя у пострадавших алтайских сайтов – но далеко не полностью, и не у всех.

Так, ТИЦ Амител вырос лишь на 500 единиц (до 3900), сайта Алтапресс – на 200 единиц (до 2200), сайта ПолитСиб.ру – на 400 единиц (до 1700), а вот у сайта Банкфакс урезанный в декабре ТИЦ совершенно не вырос.

Нет комментариев