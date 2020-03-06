Яблоко заявило о создании открытого антикремлевского предвыборного блока в Алтайском крае.

06.03.2020

2 марта в этой связи действующая в этом регионе организация партии Яблоко распространила заявление "Демократы Алтайского края — объединяйтесь!" В нем партия сообщила о создании здесь открытого для участия всех оппозиционных актуальному кремлевскому режиму сил в преддверие парламентских (а отчасти – и местных) выборов в 2020-2021 годах.

"Избирательные кампании 2020–2021 годов могут серьезно изменить политическую ситуацию в России, в Алтайском крае и стать судьбоносными для демократических сил края и страны. Нельзя исключить вероятность переноса выборов в Государственную Думу, в Алтайское краевое Законодательное Собрание на более ранние сроки.

Партия «ЯБЛОКО» в настоящее время имеет свою фракцию в четырех Законодательных Собраниях, это освобождает партию и ее кандидатов от процедуры сбора подписей в свою поддержку.

На выборах в 2016 году в АКЗС наша партия набрала более 3% голосов, поэтому мы освобождены от сбора подписей, на региональных и на всех муниципальных выборах в Алтайском крае", - говорится в заявлении.

В этой связи алтайское Яблоко предложило "отдельным гражданским активистам и общественно-политическим силам в крае, разделяющим демократические и либеральные ценности, приоритетом для которых является соблюдение прав и свобод человека, европейский путь развития России.. выдвигаться от коалиционного избирательного объединения: «ЯБЛОКО» — Объединенные демократы» Алтайского края".

Условием для поддержки коалиции является подписание кандидатом

политического меморандума (текст его на сегодня не опубликован).

Каких-либо откликов в открытом информационном поле со стороны действующих алтайских политиков и гражданских активистов в связи с выходов заявления пока не отмечено.

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