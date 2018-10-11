Яблоко восстановило схему выведения из собственности Алткрая стадиона Локомотив.

11.10.2018

Действующая в Алтайском крае организация партии Яблоко восстановила полную схему выведения из собственности этого региона расположенного в центре Барнаула стадиона Локомотив. Полный текст опубликованного партией по этому поводу 11 октября расследования можно посмотреть здесь.

Дорогостоящий земельный участок под ним, стал сейчас полем для массовой коммерческой жилой застройки, бенефициарами которой является группа бизнес-семей, имевших репутацию близких к управлявшей депрессивным краем команде.

Опираясь на недавно полученный от Минюста РФ статус антикоррупционного оператора, Яблоко собрало значительный объем материалов, последовательно показавший как в период с 2010 года под кураторством высших руководителей Алтайского края стадион сначала был ликвидирован как спортивный объект, а затем путем ряда юридических манипуляций выведен из собственности края в интересах известной здесь предпринимательской семьи Ракшиных.

В опирающемся на большой объем фактических материалов расследовании при этом прямо не звучат фамилии вероятных бенефициаров подозрительной схемы из числа высших руководителей края (хотя они, а также суммы якобы извлеченного ими из этой сделки коррупционного вознаграждения, активно обсуждаются здесь в соцсетях). По словам руководителя алтайского Яблока Александра Гончаренко, вопрос о персональной ответственности чиновников авторы расследования хотели бы возложить на правоохранительные органы.

Однако, вполне ожидаемо авторы острого антикоррупционного расследования пока не встретили этой готовности – обращения в прокуратуру Алтайского края завершились заявлениями силовиков о том, что они не видят во вскрытой схеме вокруг Локомотива криминального содержания.

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