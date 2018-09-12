Яблоко требует прояснить ситуацию с коррупционными подозрениями вокруг экс-генерала МВД в Барнауле.

12.09.2018

Действующая в Алтайском крае организация партии Яблоко обратилась в прокуратуру с требованием внести ясность в отношении подозрений в нарушении антикоррупционного законодательства главой Октябрьского района Барнаула Вячеславом Новиковым. Генерал Новиков, в прошлом работавший первым заместителем начальника ГУВД Алтайского края, имел здесь репутацию доверенного конфидента управлявшего этим регионом тандема Александра Карлина и Сергея Локтева. После того, как он распоряжением президента был уволен из МВД (в ходе создания там службы полиции), в 2014 г. Новиков был инкорпорировал в структуры управления Барнаулом, заняв там пост главы района.

Источники в городских органах власти, однако, сообщили, что несколько недель назад туда поступило представление от бывших коллег генерала, в котором в его адрес руководством местной полиции якобы высказывались подозрения в регулярном использовании в личных (семейных) целях служебного транспорта, а также не декларирование недвижимости (в одном из коттеджных поселков в Фирсово), в отношении которой он (и члены семьи) фактически осуществляли права собственности. Документ, впрочем, не вызвал какой-либо реакции у руководителя Новикова – еще одного доверенного эмиссара экс-губернатора, сити-менеджера Сергея Дугина.

В сложившейся ситуации действующая при партии Яблоко Антикоррупционная комиссия 10 сентября обратилась в краевую прокуратуру с просьбой провести проверку и в случае подтверждения нарушений Вячеславом Новиковым Федерального закона «О противодействии коррупции» и Федерального закона «О муниципальной службе» принять меры прокурорского реагирования для увольнения его с муниципальной службы.

О какой-либо реакции прокуратуры на это обращение данных пока не имеется.

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