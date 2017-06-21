Яблоко начало в Барнауле общефедеральную кампанию против участия России в войне в Сирии.

21.06.2017

20 июня партия Яблоко заявило о начале кампании по сбору подписей против участия России в войне в Сирии. Кампания была начата в трех российских городах – Барнауле, Омске и Пскове еще в мае, сообщает партийная пресс-служба. Впрочем, каких-либо следов эта инициатива, якобы проводившаяся партией уже месяц в пилотном формате, в публичном политическом поле на Алтае не оставила – если такой сбор и проходил, то он велся предельно тихо.

Сейчас Яблоко заявляет о расширении границ своей петиционной акции, а также о том, что она станет фактически первой в рамках заявленного Григорием Явлинским намерения участвовать в президентской кампании 2018 года. Сбор подписей продлится месяц, он будет проводиться на улицах и на партийном сайте. Для регионов партийцами будут подготовлены специальные листовки, рассказывающие - куда в рамках местных бюджетом можно было бы потратить средства, расходуемые российскими властями на войну в Сирии. В частности, в заявлении Яблока подробно излагается стратегия таких трат применительно к бюджету Барнаула.

О дальнейшей судьбе собранных подписей в заявлениях яблочников ничего не говорится (возможно, на основе базы подписавшихся партийные политтехнологи смогут составить базу потенциальных сторонников Явлинского как участника президентской кампании).

Отсутствие прагматического результата (пусть даже в форме декларации) – традиционно слабое место в публичных инициативах Яблока. Так, в финале последних "больших выборов" в августе-сентябре 2016 года Яблоко в Алтайском крае объявило сбор подписей с требованием отставки многолетнего авторитарного и непопулярного здесь губернатора Александра Карлина. Кампания сопровождалась взрывным успехом – буквально за несколько дней партия смогла привлечь многотысячный корпус подписавшихся.

Однако, затем не имевшая четких целей кампания "ушла в песок". "Лицо" Яблока на Алтае, ведший тогда предельно осторожную и бесцветную думскую кампанию Владимир Рыжков дистанцировался от радикальной инициативы, и на следующий день после окончания выборов Яблоко забыло о тысячах собранных "антигубернаторских" подписей и своих призывах, впав в традиционную для этой партию в межвыборные периоды летаргию.

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