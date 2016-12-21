Щукин отказался возглавить ЛДПР в Омске.

21.12.2016

Омские СМИ довольно ядовито комментируют отказ активиста ЛДПР из Барнаула возглавить отделение этой партии в Омской области, характеризуя его как "поспешное бегство".

Первым об отказе Андрея Щукина занять пост лидера ЛДПР в Омске сообщил 20 декабря портал Om1.ru. Депутат Заксобрания Антон Берендеев, снова ставший и.о. координатора ЛДПР по Омской области подтвердил эту информацию, "но о реальных причинах поспешного бегства Щукина не сказал, сославшись на официальную версию о семейных обстоятельствах".

"Действительно, мне продлили полномочия исполняющего обязанности координатора ЛДПР еще на полгода. Андрей Щукин отказался руководить омскими либерал-демократами, сославшись на семейные обстоятельства. Все эти полгода мне будут искать достойную кандидатуру мне на замену, потому что лидер партии Владимир Жириновский через своих заместителей посоветовал мне сосредоточиться на парламентской работе, которую не получится совмещать с руководством омским отделением партии. Партийная конференция с выборами нового координатора состоится ближе к лету. Конкретными сроками порадовать не могу", - прокомментировал омский депутат от ЛДПР обстоятельства и итоги неудавшейся внутрипартийной рокировки.

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