Высокопоставленного полицейского в Бийске обвиняют в создании незаконного банка.

16.04.2018

О том, что один из руководителей полиицейского управления в Бийске обвиняется в участии в ОПГ, развернувшей в наукограде несколько финансовых структур, сообщило вечером 16 апреля действующее в Алтайском крае управление СКР.

Скандал в бийской полиции не стал первым подобного рода инцидентом на Алтае. Ранее ряд фактов участия алтайских полицейских в незаконной банковской деятельности были вскрыты и в Барнауле.

По предварительным данным следствия, организованная преступная группа, в состав которой входил начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России "Бийский", действовала на территории Бийска действовала с ноября 2016 по март 2018 года. Фамилия высокопоставленного полицейского в сообщении СКР не приводится. Однако, в открытых данных МВД есть информация о том, что в феврале-марте 2018 года названную должность занимал Пудовкин Валерий Александрович.

Участники группы осуществляли незаконную банковскую деятельность через подконтрольные фиктивные организации (их названия не приводятся) путем привлечения на их расчетные счета денег клиентов, утверждает СКР. За это время незаконным путем было привлечено более 66 млн рублей. В результате противоправных действий участниками группы, по мнению следствия, был извлечен доход в крупном размере, точная сумма которого будет установлена в ходе предварительного следствия.

Данных о характере применяемой участниками группы финансовой схемы заявление СКР не содержит. Однако, упор в нем на то, что в финансовые структуры ОПГ преимущественно привлекали деньги, может свидетельствовать о том, что они могли намереваться действовать по принципу финансовой пирамиды. Ничего не сообщает СКР и о дальнейшей судьбе финансовых обязательств незаконных банковских структур перед владельцами средств.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю. В настоящее время СКР предъявил участникам группы обвинения в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в крупном размере).

Участники преступной группы задержаны, по ходатайству следствия сотруднику полиции и одному из участников группы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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