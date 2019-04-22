Выдвиженцы Единой России разгромно проиграли во всех округах в Алтайском крае.

22.04.2019

Об этом свидетельствуют итоги подсчета голосов на прошедших 21 апреля дополнительных выборах в четырех округах депутатов Шелаболихинского сельского совета.

Всего в этот день разыгрывалось четыре мандата. Шелаболихиский сельсовет является органом муниципальной власти алтайского райцентра Шелаболиха, на его территории проживает 3,8 тысяч человек.

Во всех округах уверенно победили самовыдвиженцы, констатирует координатор движения Голос в Алтайском крае Анна Бочило. Кандидаты «Единой России» везде отстали с большим отрывом. Минимальный разрыв между самовыдвиженцем-победителем и кандидатом от "Единой России" составляет 2,8 раз. Максимальный - 7,3 раза.

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