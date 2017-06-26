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Выборы в Алтайском крае начались с серии нападений на оппозиционеров.

26.06.2017

26 июля в Барнауле был дан официальный старт избирательной кампании в  городскую думу (в сентябре эти и многие другие местные выборы должны пройти в Алтайском крае). Пафосное событие совместилось с серией нападений в этом городе на оппозиционных политиков – накануне неизвестные попытались поджечь офис местного штаба Навального в жилой пятиэтажке в центре Барнаула. А утром 26 июня двое молодых людей, пытаясь сорвать подачу сторонниками Навального очередной заявки на уличную акцию, у здания горадминистрации напали на руководителя штаба, предпринимателя Артема Косарецкого, нанеся ему резаное ранение руки.

 О личностях двух нападавших до сих пор известно немного – задержавшим их вскоре сотрудникам Росгвардии они предъявили паспорта на имя Ремнева Андрея Юрьевича и Шолика Владислава Евгеньевича.

Сами пострадавшие и эксперты высказывают подозрения о том, что нападавшие могли быть связаны с действующими в Барнауле подпольными экстремистскими группами, вероятно, находящимися под влиянием власти и имеющих связи в силовом сообществе.

Представители пострадавшего сообщили, что он написал заявление о нападении в полицию. Однако, о полицейском расследовании инцидента данных по прежнему нет – обратившиеся в пресс-службу ГУ МВД по Алтайскому краю по этому поводу СМИ сообщают, что не смогли получить никакой информации о резонансном нападении.

Серия нападений, с которой началась выборная кампания в Алтайском крае, 26 июня активно освещается в российском медийном пространстве – однако, все публикации выходят исключительно лишь за пределами этого региона. Все издаваемые в Алтайском крае СМИ  - как прямо и косвенно контролируемые властью, так и сохраняющие формально независимый от нее характер, дружно молчат о серии инцидентов.

"Барнаул опять "отличился" особым зверством, особой нетерпимостью, попустительством властей и правоохранителей с очень низкой политической и общей культурой. Кстати и зеленка пошла из Барнаула. Стыдно и горько", - так прокомментировал начало выборов в алтайской столице в прошлом ее многолетний представитель в российском парламенте Владимир Рыжков.

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