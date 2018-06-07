Выборы губернатора в Алтайском крае оценили как проблемные для Кремля.

07.06.2018

Предполагаемые в сентябре выборы губернатора в Алтайском крае были оценены экспертами как проблемные для Кремля. Такой прогноз публикует 6 июня газета Ведомости. Аналогичные оценки были даны в отношении еще пяти российских регионов - Кемеровской, Московской и Новосибирской областей, Хакасии и Якутии.

Предполагается, что 9 сентября голосование за новых губернаторов пройдет в 22 российских регионов. При этом в 7 из них эксперты оценивают смену губернаторов как легкую для Кремля, в 9 регионах этот процесс оценивается как имеющий среднюю сложность.

Самым сложным регионом при этом единодушно признается Новосибирская область, где "врио губернатора стал бывший мэр Вологды Андрей Травников: его мотивация для работы губернатором не предъявлена, химия с местными элитами и населением не выработана, при этом в регионе есть сильные оппоненты".

А вот в отношении Алтайского края, где смена губернатора прошла всего лишь несколько дней назад, оценки экспертов разнятся. Некоторые из них пророчат ставшему врио губернатора Виктору Томенко вполне беспроблемные выборы, - но только если он сумеет избежать опасностей новосибирского сценария. Такую позицию высказывает политолог Константин Калачев. Он не ожидает "сложностей и в Алтайском крае, где до смены губернатора Александра Карлина был очень большой запрос на перемены: врио губернатора Виктору Томенко лишь нужно найти правильную точку входа в регион".

Пока, впрочем, врио алтайского губернатора довольно слабо удается реализовать упомянутый экспертами "запрос на перемены". В частности, большое негативное впечатление на Алтае уже произвело решение г-на Томенко сохранить (по крайней мере, до конца выборов) в полном составе губернаторский кабинет своего предшественника, многие представители которого за годы работы стяжали репутацию проблемных профессионалов и "обросли" аргументированными подозрениями в коррупции. Обеспокоенные сохранением своих кресел члены краевого правительства в итоге стали соревноваться в беспринципном подхалимаже к новому главе региона, зачастую даже выводя эти сомнительные действия в публичную сферу.

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