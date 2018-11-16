ВТелеграме обсуждают возможную связь ареста Надвоцкого с делами Новикова, Карлина и Локтева.

16.11.2018

О возможной связи задержания руководителя управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Алтайскому краю полковника Вадима Надвоцкого с коррупционными подозрениями, обсуждаемыми здесь в отношении бывшего первого замглавы краевого главка МВД генерала Вячеслава Новикова, и управлявшего краем до мая 2018 г. тандема Александра Карлина и Сергея Локтева сообщает 16 ноября канал Незыгарь.

Полковник Надвоцкий был задержан накануне сотрудниками ФСБ на рабочем месте по подозрению в получении взятки.

"Следствие предполагает, что полковник Надвоцкий является важным звеном между бизнесом и командой Карлина-Локтева," - утверждает Незыгарь.

Популярный канал излагает инсайдерскую версию случившегося, ссылаясь на источники информации, близкие к следствию: "Надвоцкий был ставленником генерала Новикова , который сейчас возглавляет Октябрьский район Барнаула и отвечает за передел мусорного рынка в крае. Новиков поставил на ОАО ЭкоКомплекс рейдера Виктора Карла , который был начальником краевого ГУВД по противодействию коррупции , уволен оттуда за коррупцию и отмазан Новиковым в бытность руководителем.

У задержанного Надвоцкого очень тесные связи с первым замом главы Баранула Вячеславом Франком , их часто видели в компании с бизнесменом Шония - самого крупного застройщика Барнаула . Не исключено, что арест связан с недавним задержанием главы Зеленхоза Барнаула , коррупционная сеть которого вела прямо в кабинет к мэру Барнаула и к команде Карлина".

На сегодня версия в публикации Незыгаря – единственная, пытающаяся раскрыть содержание претензий к высокопоставленному полицейскому. Каких-либо официальных версий по случившему пока нет.

В отношении упомянутого в публикации Вячеслава Новикова в последние месяцы на Алтае действительно высказывались публичные претензии в нарушении антикоррупционнного законодательства. В ответ за запрос краевой организации партии Яблоко прокуратура региона признала наличие таких нарушений, и направила представление о них в администрацию Барнаула. Однако, прокуратура (и администрация Барнаула) при этом взяла курс на сокрытие содержания вменяемых влиятельному экс-силовику коррупционных нарушений: на все запросы об этом были получены либо бессодержательные бессмысленные тексты, либо прямые отказы.

О коррупционных подозрениях в адрес управлявшего краем тандема также мог свидетельствовать недавний доклад местного Яблока, посвященный масштабной операции выведения из собственности Алтайского края стадиона Локомотив, в результате чего на его земельном участке было развернуто строительство коммерческого жилого комплекса бизнес-структурами семьи Шония.

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