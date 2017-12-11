Встреча с Навальным собрала в Барнауле более тысячи горожан.

11.12.2017

Прошедшая на прошлой неделе встреча с оппозиционным политиком Алексеем Навальным в Барнауле собрала в краевом центре от тысячи до полутора тысяч горожан. Число пришедших послушать политика, заявившего о намерении участвовать в президентской кампании, оказалось больше ожидаемого – так, в соцсетях о твердом намерении прийти на митинг заявляло, вопреки сложившейся практике, не большее, а существенно меньшее количеству пришедших на него людей.

Фото сайта Алексея Навального, фотографы Евгений Фельдундриков и Юлия Живодёрова.

Встреча проходила в достаточно неблагоприятной обстановке: в морозный зимний вечер, в малоизвестном сквере в отдаленном районе города, пользующемся криминальной репутацией. В предшествующие встрече дни обслуживающие действующие в Барнауле экстремистские группировки сайты распространяли слухи о том, что:

- на участников уличного мероприятия будут нападать бандиты

- на участников мероприятия будут нападать экстремисты, действующие в интересах противников Навального

- полиция будет поголовно документировать участников мероприятия для пополнения баз данных нелегальных досье недовольных властью

- встреча закончится "кровавым" силовым разгоном и массовыми арестами участников.

Впрочем, реальное количество пришедших в "сквер Германа Титова" оказалось таковым, что подобные сценарии могли бы полностью дестабилизировать ситуацию в алтайской столице – возможно, поэтому экстремистам не была дана команда действовать.

В итоге встреча прошла в мирном формате. На сегодня единственный из потенциальных участников президентской кампании, уже второй раз в ходе нее посетивший с визитом Барнаул, более часа рассказывал собравшимся о своей позиции и отвечал на их вопросы. "Местные власти тут нас ненавидят, именно в Барнауле меня первый раз облили зелёнкой, и прошлый раз я выступал в экзотическом виде," – отметил политик в своем блоге по итогам визита.

Касаясь региональной тематики, Навальный жестко критиковал управляющую Алтайским краем губернаторскую команду прежде всего за уровень жизни в этом регионе - один из самых низких в стране: "Зачитал со сцены заявление губернатора Карлина о том, как он рад, что Путин идёт на новый срок, ведь при Путине Алтай прекрасно развивается. Все смеялись".

Алтайские СМИ, директивными или договорными методами контролируемые действующей властью, встретили это первое массовое публичное мероприятие президентской кампании полным молчанием.

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