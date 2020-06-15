Все хуже и беднее: Алтайский край - 80-е место среди регионов по благосостоянию семей.

15.06.2020

Алтайский край занял по итогам 2019 года 80-е место среди 85-ти регионов России в рейтинге благосостояния семей, регулярно публикуемом РИА Новости. Хуже, чем в депрессивном сибирском регионе, дела в этом отношении обстоят в трех регионах Северного Кавказа (Карачаево-Черкесии, Чечне и Кабардино-Балкарии) и двух областях центральной России – Псковской и Ивановской.

В рамках рейтинга регионы ранжировались по семейному бюджету: из взятых как средняя для региона зарплат двух родителей вычитались региональные прожиточные минимумы на взрослых и детей (расчеты велись для семей с одним и двумя детьми).

Данные рейтинга за последние годы показывают, что Алтайский край демонстрировал здесь отрицательную динамику. Так, по итогам 2017 г. он занимал в рейтинге 79 место, однако по итогам 2018 г. опустился на одну позицию (и сохранил 80-е место в 2019 г.).

При этом алтайские семейные бюджеты за последний год существенно ухудшились в абсолютных цифрах. Так, по итогам 2018 г. положительный итог семейного бюджета в месяц составлял здесь для семьи с двумя детьми 12.099 рублей, для семьи с одним ребенком – 21.733 рубля. А вот по итогам 2019 г. эти цифры соответственно упали до 7.924 рубля (в семье с двумя детьми) и 19.053 рублей (в семье с одним ребенком).

Вероятно, провальные цифры семейного благосостояния последних лет связаны с устойчивым трендом на падение реальных располагаемых доходов населения края, возникшим здесь после прихода к управлению Алтайским краем губернатора Виктора Томенко. За два года правления новой команды реальные доходы жителей в крае по данным Росстата упали на 4,9% (без учета ситуации текущего года).

Краевое правительство никак не прокомментировало данные традиционно активно обсуждаемого в прессе рейтинга. Впрочем, на данный момент он не очень –то и заинтересовал и традиционно зависимое от команды губернатора алтайское медиа-сообщество.

Нет комментариев