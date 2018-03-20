Восторгавшийся выборами 18 марта в Алтайском крае француз, представленный губернатором как наблюдатель ОБСЕ, оказался самозванцем.

20.03.2018

Представленный губернатором Алтайского края как международный наблюдатель от ОБСЕ "эксперт по теории заговора", сделавший восторженное заявление о прошедших 18 марта в Алтайском крае выборах по продлению полномочий кремлевского лидера, оказался самозванцем, ранее периодически привлекаемым пропагандисткой машиной Кремля для одобрения ее действий.

Заявление Жана-Мишеля Верноше (Jean-Michel Vernochet) с оценкой завершившихся 18 марта выборов правительство Алтайского края опубликовало все лишь спустя 3 часа после окончания подведшего их итог голосования.

"Мы отметили строгость и серьезность, с которой проведены выборы Президента России в Алтайском крае. Соблюдены абсолютно все аспекты, все детали, все демократические процедуры исполнены. Это действительно впечатлило. У нас есть возможность сравнить голосование в России с выборами в других странах. В первую очередь мы сравниваем с тем, как выборы проходят во Франции, и отмечаем различия. Во-первых, сами избиратели. Мы впечатлены людьми, которые пришли голосовать. Было видно, что они относятся к процессу со всей серьезностью. Они понимают, что выполняют свой долг по отношению к себе, своей Родине, своему будущему. Обстановка на участках была дружественная и в то же время серьезная. Самым впечатляющим моментом для нас стала явка. Люди сплотились. Мы завидуем такому патриотизму россиян», - цитировал вечером 18 марта восторженные высказывания г-на Верноше официальный сайт Алтайского края.

Их автор был представлен как "французский писатель и международный наблюдатель" от Международной миссии по наблюдению Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ). 18 марта губернатор Алтайского края Александр Карлин также провел рабочую встречу с группой из 6 человек, участвующей в Миссии наблюдателей ОБСЕ. Среди них был и г-н Верноше, титулы которого на сей раз представили более развернуто (хотя, и гораздо более двусмысленно) – француза назвали "писателем, специалистом по теории заговоров, экспертом по Ближнему Востоку".

Восторженно принятый властями отдаленной российской провинции странный "специалист по теории заговора", однако, оказался не наблюдателем ОБСЕ, а самозванцем.

19 марта редакция сайта Что делать? направила запрос о статусе г-на Верноше Ивану Годарскому, специалисту по работе со СМИ работавшей в России на последних выборах Миссии наблюдателей ОБСЕ. "Я проверил список наблюдателей в рамках нашей международной миссии по наблюдению за выборами (ОБСЕ/БДИПЧ и ПА ОБСЕ) - человек с именем Жан-Мишель Верноше не является нашим наблюдателем, мы не имеем такого лица в список наших наблюдателей", - ответил представитель Миссии.

Экзальтированный "борец со всемирными заговорами" из Франции, однако, оказался известен в российском политикуме. В последние годы Жан-Мишель Верноше неоднократно привлекался кремлевским пропагандистским ведомством в качестве автора комментариев, призванных создать мнение о поддержке в Европе тех или иных сомнительных действий Кремля – его многочисленные высказывания и продвигающие его книги материалы легко найти на страницах различных прокремлевских СМИ.

Нет комментариев