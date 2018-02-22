Восставший из мертвых: Левый фронт пикетировал в Барнауле министерство пропаганды местного губернатора.

22.02.2018

Прекращавший свою деятельность на несколько лет на Алтае Левый фронт Сергея Удальцова 22 февраля провел в Барнауле первую уличную политическую акцию. Ею стало пикетирование регионального "министерства пропаганды" – управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края (Алтайкомсвязь). О серии пикетов ЛФ в Барнауле сообщил в соцсетях покинувший несколько дней назад пост в пресс-службе Алтайского крайкома КПРФ Юрий Красильников.

Как выяснилось, формальное восстановление ячейки "фронтовиков" в Алтайском крае произошло еще 2 декабря. Перед собравшимися тогда в Барнауле активистами произнес речь по видеоконференции г-н Удальцов. В качестве координатора ячейки ЛФ в Барнауле тогда был назван 19-летний студент Алтайского госуниверситета Даниил Щеглов. С момента воссоздания региональное отделение Левого Фронта заявляло о "намерении проводить работу в тесном контакте с местной организацией КПРФ". В этой связи не исключено, что юный студент может являться лишь титульным координатором инициативы Удальцова на Алтае, реально управляемой людьми из окружения нынешнего лидера краевой организации КПРФ. Среди них прежде всего можно назвать близкого к алтайским коммунистам политтехнолога, а в прошлом активиста ЛФ "первого призыва" Виталия Булдакова.

Первый "выход в свет" ЛФ на Алтае оказался связан с темой протеста против массовой публикации краевым правительством в зависимой прессе статей, очерняющих кандидата КПРФ на текущих выборах Павла Грудинина (сторонники Удальцова называют этого политика также и своим кандидатом). Поводом для протеста стало то, что движение Голос на днях опубликовало скриншот циркуляра главы Алтайкомсвязи Максима Герасимюка с предложением зависимым СМИ опубликовать статьи против Грудинина и отчитаться об этом, уличив тем самым губернаторскую команду.

"Причем потоки грязи наблюдаются не только с телеэкранов. Уже вторую неделю не прекращается скандал вокруг "просьбы" Алтайкомсвязи всем городским и районным газетам перепечатывать порочащие Грудинина материалы. Так на сайтах 20 районок рекомендованные публикации появлялись одна за другой, затем "вдруг" исчезали", - негодует в этой связи на своей странице в Фейсбуке г-н Красильников.

Судя по опубликованному им фоторепортажу о пикетах, для их проведения была привлечена группа молодых людей студенческого облика. Пикетчики привлекли внимание полиции, однако выдвинула ли она по отношению к ним какие-либо претензии – неизвестно.

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