Восстановление потребления в Алтайском крае идет предельно вялыми темпами.

16.04.2018

Объем розничного товарооборота (и, соответственно, потребления населения) в Алтайском крае в первом квартале 2018 года составил 101,4% (к соответствующему периоду прошлого года, в сопоставимых ценах). Об этом сообщает территориальный орган Росстата.

В стоимостном отношении продажи товаров составили 69,66 млрд рублей.

Таким образом, можно говорить о том, что начавшийся в 2017 году восстановительный рост потребления продолжился и по итогам первого квартала текущего года. Однако, его темпы однозначно можно охарактеризовать как крайне вялые. Так, по итогам 2017 года рост индекса, потерявшего в ходе кризиса примерно пятую часть, составил лишь 0,7%.

Слабый рост потребления можно связать с продолжающимся падением реальных доходов населения одного из беднейших российских регионов. Так, по итогам 2017 года реальные среднедушевые доходы составили здесь лишь 99,4%. А по итогам первых двух месяцев 2018 года терорган Росстата вновь зафиксировал продолжение их падения – они составили лишь99,8% к прошлогодним.

На этом фоне сохранение на Алтае, пусть слабой, но все же положительной динамики товарооборота выглядит существенным достижением.

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