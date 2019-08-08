Вопрос о строительстве железной дороги Бийск-Горно-Алтайск закрыт.

08.08.2019

ОАО "РЖД" пока не готово строить железную дорогу в Республику Алтай, для решения проблемы транспортной доступности региона нужно сделать упор на развитии авиасообщения, заявил 7 августа в Горно-Алтайске министр экономического развития РФ Максим Орешкин на совещании по вопросам социально-экономического развития республики.

"РЖД пока не готовы принимать экономическое решение по проекту строительства железной дороги. . .Здесь нужно рассмотреть стоимость и нагрузку", - цитирует Интерфакс заявление курирующего проблемный регион члена федерального правительства.

Министр предложил региону и федеральным ведомствам изучить в течение года экономический эффект от проекта железнодорожной магистрали в республику Алтай. при этом он подчеркнул, что в отличие от планируемой к строительству железной дороги Кызыл-Курагино в Туве, где окупаемость вложений будет обеспечена за вывоза оттуда угля, на Алтае такой возможности нет.

"Быстрый эффект - это авиасообщение, поэтому надо сделать упор на его развитии", - резюмировал министр.

Вопрос о строительстве железной дороги Бийск-Горно-Алтайск обсуждается в России уже около века. После интеграции Кремлем на пост врио главы РА своего эмиссара Олега Хорохордина произошел новый всплеск этих дискуссий. В этой связи начальник Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД) Александр Грицай ранее заявил СМИ, что в республику просчитывается "небольшой пассажиропоток" по железной дороге.

ЗСЖД и правительство РА в итоге договорились о создании рабочей группы, которая рассмотрит возможность строительства железнодорожной линии между Бийском Алтайского края и столицей республики - Горно-Алтайском. Однако, последние заявления министра Орешкина фактически закрыли дальнейшее развитие этого проекта.

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