Правительство Алтайского края начинает свою работу планами массовой ликвидации малых сельских школ.

18.01.2017

Вместо нескольких сотен малых и средних по численности учащихся школ (преимущественно в сельских районах) формально начинающее свою работу 18 января "правительство Алтайского края" планирует создать филиалы более крупных учебных заведений. Об этом сообщил 16 января зампредседателя комитета Заксобрания Алтайского края Владислав Вакаев, ссылаясь на многочисленные обращения из сельских районов. По словам Вакавева там массово обеспокоены широко распространяющейся информацией о планах губернаторской команды в 2017 году ликвидировать школы с численностью до 400 учеников (превратив их в филиалы более крупных учебных заведений), а также присоединив к ним детские сады.

"По моей информации, в Шипуновском районе планируется оставить всего лишь две школы (обе они расположены в райцентре), а все остальные должны стать их филиалами (их более 20)", - сообщает депутат-эсер.

Новая правительственная структура, которая была введена в Алтайском крае губернатором, однако, уже подтвердила эти планы.

"Сделал звонок в региональное министерство образования. Там подтверждают информацию, добавляя, что принимать решения о создании филиалов должны муниципалитеты с учетом местной специфики. Краевые чиновники, мол, намерены только следить за тем, чтобы процедура создания филиала соответствовала закону. В частности, чтобы были проведены легитимные общественные слушания, на которых жители должны одобрить эту инициативу.

Впрочем, у меня большие сомнения в том, что муниципалитеты будут делать это добровольно, без давления сверху. Уж слишком синхронно в районах приступили к этой работе. Похоже, опять наши финансисты решили сэкономить немного бюджетных средств, совершенно не думая о социальных последствиях своего решения. Классический подход монетаристов", - комментирует ситуацию Вакаев.

Мотивом нового этапа "оптимизации" является стремление чиновников сэкономить на управленческих расходах. "Эта мера приведет к сокращению ряда управленческих должностей в учебных заведениях. Что, якобы, должно дать некую бюджетную экономию", - рассказывает Вакаев.

"Как директора школ смогут исполнять свои обязанности в отношении десятка своих филиалов, непонятно", - отмечает он. Курирующий в Заксобрании деятельность образовательной системы региона депутат уверен, что новация приведет к хаосу в ее работе и сворачиванию сети школьных учреждений.

"Во-первых, потому, что создание филиалов ухудшит процесс управления школой. Директор из центрального учреждения просто физически не сможет часто бывать в подведомственных филиалах, где неизбежно будут накапливаться как кадровые, так и хозяйственные вопросы. С соответствующими последствиями для качества образования. Кстати, так и происходит в ранее созданных филиалах. Во-вторых, реализация этого этапа «оптимизации» станет очередным шагом к полной ликвидации школ на селе. Ведь закрыть филиал будет проще, чем полноценное учреждение", - мотивирует депутат свою позицию.

Нет комментариев