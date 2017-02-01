Вновь предпоследний: меньше чем в Алтайском крае зарплата лишь в Дагестане.

01.02.2017

Данные по зарплате за ноябрь 2016 года показали, что Алтайский край занял по этому показателю традиционное для него в последнее время предпоследнее место среди российских регионов. Об этом сообщает Росстат в докладе "Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в целом по экономике по субъектам Российской Федерации в 2013-2016гг."

Средняя зарплата в Алтайском крае за этот месяц сложилась в размере 20.821 рубль, составив 57,5% от средней по России (36.195 рублей).

Хуже, чем в Алтайском крае, положение с зарплатой Росстат фиксирует только в Дагестане – там зарплата за ноябрь составила 19.840 рублей.

Позиции Алтайского края по размеру средней зарплаты стабильно ухудшались в течение последнего десятилетия: за это время депрессивный край стабильно с каждым годом ухудшал свои позиции в рейтинге регионов, в финале потеряв более полутора десятков позиций. Предпоследнее место среди российских регионов по размеру средней зарплаты Алтайский край впервые занял по итогам 2015 года. Есть все основания полагать, что по еще не подведенным итогам 2016 года он может повторить это печальное достижение.

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