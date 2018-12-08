Вместо тепла Барнаулу дали огонь универсиады

08.12.2018

Жители пораженного крупнейшими коммунальными авариями Барнаула возмущены губернатором и мэром, сбежавшими на съезд Единой России. Краевой центр при этом стал третьем алтайским городом, который еще в самом начале зимнего сезона уже оказался жертвой масштабных ЧП.

От редакции

Жители Барнаула 8 декабря активно обсуждают в соцсетях ситуацию вокруг поразившей в этот день алтайскую столицу серии крупнейших коммунальных аварий. Особое их возмущение вызывает позиция губернатора Алтайского края Виктора Томенко и мэра Барнаула Сергея Дугина, в течении этого дня ЧП активно солировавших на съезде партии Единая Россия в Москве, но не нашедших возможности обратиться к горожанам, тысячи которых остались в более чем 20-градусные морозы без отопления.

ЗАГОВОР МОЛЧАНИЯ

Информация о причинах аварий и ходе их устранения весь день 8 декабря отсутствовала на сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю. Ничего не сообщает о ней и отвечающая за теплоснабжение краевого центра Сибирская генерирующая компания (СГК). СГК принадлежат две барнаульские ТЭЦ, магистральные теплосети, она также добилась передачи ей в аренду муниципальных местных теплосетей.

Также ничего не сообщала об этом в течение дня и губернаторская пресс-служба, посвятив проблемный день подвигам г-на Томенко на съезде ЕР (где он торжественно вступил в члены этой партии).

Много внимания также было уделено тому, как формально отвечающий в краевом правительстве за ЧС вице-губернатор Игорь Степаненко участвует в церемонии возжигания огня на предельно помпезно прошедшем в этот день в Барнауле этапе эстафеты огня Всемирной зимней универсиады.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

В то время как центр Барнаула был перекрыт значительную часть аварийного дня Росгвардией и полицией для этого "праздника" (что создало в городе большие транспортные пробки), 55 многоквартирных жилых домов, большая группа домов частного сектора, 2 детских сада, 2 школы, 3 медицинских учреждения, 4 административных здания в более чем 20-градусный мороз остались без тепла.

Количество проживающих в пораженном аварией секторе (и его точные границы) не сообщаются, ориентировочно его можно оценить примерно от 5 до 10 тысяч человек.

Авария на теплотрассе произошла в ночь с 7 на 8 декабря, уточнил ставший единственным источником информации пресс-центр горадминистрации: по адресу Водопроводная 142 прорвало теплотрассу диаметром 325 миллиметров.

Ситуацию в городе осложнило то, что в эту же ночь произошла еще одна крупная авария - на водопроводе. В 7.30 утра 8 декабря Барнаульский водоканал получил сообщение о том, что вода заливает окрестности из порыва в районе ул. Антона Петрова, 211. Там прорвало водопроводную трубу диаметром 400 мм. В дополнение к организованному краевым правительством транспортному коллапсу в центре города, было ограничено движение и по улице А. Петрова, дорожники там вели в течение дня ее очистку от последствий широко разлившейся воды, которую сибирский мороз быстро превращал в слой льда.

Сообщалось, что на время борьбы с аварией было также ограничено холодное водоснабжение в храме Александра Невского, а в жилых домах ограничения подачи воды удалось избежать.

ТЕПЛА НЕТ

А вот ситуация вокруг тепловарии оказалась значительно критичнее. Для ее ликвидации были привлечены около 30 человек (преимущественно сотрудников предприятий СГК) и 8 единиц техники. "Аварию планируют устранить к 20-00 часов", - заявила в полдень на своем сайте горадминистрация (и более на связь с горожанами не выходила).

Однако, в соцсетях появляются сообщения о том, что даже поздно вечером тепло в аварийный район так и не поступило. Так, по состоянию на 22 часа местного времени Телеграм-канал Барнаул.фм утверждал, что "в районе ВРЗ люди сидят с холодными батареями, включают обогреватели и зажигают газовые конфорки. Коммунальщики ведут сварочные работы и говорят, что до полуночи дадут тепло". Есть, однако, основания усомниться в том, что и этот срок реален - не не подтвержденной официально информации, ремонтники оказались вынуждены полностью менять не поддающуюся ремонту лопнувшую трубу.

На фото: ситуация в районе аварийных работ.

При этом прогноз на ночные температуры в Алтайском крае в ночь с 8 на 9 декабря говорит о том, что они существенно понизятся – местами до 31 градуса мороза.

ГУБЕРНАТОРА И МЭРА ТОЖЕ НЕТ

В этих условиях отбытие губернатора и мэра на съезд крайне непопулярных в Алтайском крае единороссов (на последних думских выборах ЕР заняла здесь последнее место среди регионов России по проценту голосов по партспискам) взывало взрыв возмущения. Горожане ядовито комментируют рапрсотраняемые губернаторскими пиарщиками пафосные фото с Томенко и вручающим ему партбилет ЕР Дмитрием Медведевым, высказывают недовольство тем, что губернатор и мэр предпочли продемонстрировать лояльность сомнительной партии в ситуации, которая требует их личного присутствия на месте.

На фото: Томенко получает партбилет ЕР из рук Медведева.

ВМЕСТО ТЕПЛА – "ОГОНЬ УНИВЕРСИАДЫ"

Особенное возмутило барнаульцев то, что за весь день ни г-н Томенко, ни г-н Дугин даже не обратились к горожанам по поводу масштабных ЧП. Также в Барнауле возмущаются действиями зампредседателя краевого правительства Степаненко – вместо того чтобы руководить ликвидацией аварии на месте и обеспечить оперативное информирование горожан, вице-премьер по ЧС также предпочел произносить пафосные речи, красуясь на трибуне столь же сомнительного спортивного мега-шоу.

Эти сомнительные действия, вице-премьер, однако, явно согласовал с губернатором – единственной публичной реакцией г-на Томенко в течение 8 декабря стало распространенное рептильными СМИ наполненное дешевым пафосом его явно издевательски звучащее видеообращение к замерзающим барнаульцам по поводу пришедшего к ним в этот день "огня универсиады".

БУДЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ?

Спонтанно возникшую волну массового общественного недовольства к финалу дня завершило то, местные Телеграм-каналы уже начали публиковать язвительные публичные советы губернаторским пиарщикам о том, как им эффективнее попытаться "разрулить" набирающий обороты скандал.

В Барнауле в связи с происшедшим отмечают, что серия масштабных аварий, начавшаяся в Алтайском крае еще в конце ноября с ЧС на отоплении двух городов – Змеиногорска и Камня-на-Оби, после аварийной ситуации в Барнауле, видимо, имеет шансы на продолжении в течение только начавшегося зимнего сезона. При этом ответственность за нее местные жители все более жестко возлагают на губернатора Томенко, оказавшегося явно не готовым к работе в условиях регулярно возникающих ЧС, избегая при этом публичности и прямых контактов с населением подмандатного региона.

Нет комментариев