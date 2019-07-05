Вместо еды – вырезка из нацпроектов: Томенко демонстрирует активность в Единой России.

05.07.2019

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко демонстрирует свое активное участие в деятельности предельно непопулярной в подмандатном ему регионе партии Единая Россия (так, на последних парламентских выборах ЕР заняла в крае последнее место среди регионов России по проценту отданных ей по партспискам голосов).

5 июля специальный материал об отбытии главы региона в столицу для участия в партийной политконфренции (несмотря на рабочий день) демонстративно публикует краевой официоз – газета Алтайская правда. Стоит отметить, что ранее главы регионов традиционно не делали акцента на сотрудничестве с единороссами и даже маскировали подобные находящиеся на грани нарушения законодательства партмероприятия, прикрывая их визитами с рабочими целями.

Однако, алтайский губернатор по неизвестной причине решил покинуть рабочее место без какой-либо маскировки – краевой официоз даже не счел нужным упомянуть об этом.

В Москве Томенко5 июля примет участие в политической конференции Единой России - в формате совместного заседания Высшего и Генерального советов этой партии (он является членом Генсовета ЕР).

От обязанностей по управлению регионом губернатор отвлекся, чтобы обсудить недавнюю статью титулярного партлидера Дмитрия Медведева в газете Известия о нацпроектах и повышении уровня жизни российских граждан.

Тем временем, за год работы Томенко в Алтайском крае уровень жизни жителей этого региона не только не вырос, но катастрофически упал -примерно на 9%. Хотя губернатор обещал его рост еще по итогам 2018 г., по ранее опубликованным данным Росстата (в настоящее время все они тщательно удалены из его информационных баз), реальные доходы в прошлом году в крае упали на 4,1%, а за первый квартал 2019 г. – еще на 4,3%.

В этой связи достаточно иронично звучит публикуемая Алтайской правдой (как основная тема для обсуждения единороссами) цитата г-на Медведева о том, что «нацпроекты — это именно то, что позволит улучшить жизнь людей. И не в среднем по стране, а в каждом конкретном городе и районе, в каждой семье. Именно так, как этого ждут люди».

Краевой официоз полагает, что эта партия (в реальной ситуации организованного ею уже почти 6-летнего непрерывного падения уровня жизни) должна замаскировать это массированной кампанией пропаганды - "организовать работу по подробному информированию людей о том, как ведется реализация нацпроектов в регионах, наладить обратную связь и усилить взаимодействие со всеми, кто готов участвовать в реализации нацпроектов, в том числе с некоммерческими организациями".

Нет комментариев