Вместе с Кобзоном: Издатель Пургин рекрутирован Кремлем агитировать на Алтае за новый срок Путина.

30.12.2017

Основной собственник и руководитель дислоцированного в Барнауле издательского дома Алтапресс Юрий Пургин был приглашен Кремлем в качестве одного из публичных лиц, которые должны объяснить избирателю благодетельность очередного президентского срока Владимира Путина. Ранее сообщалось, что там ведется работа по привлечению в эту группу лиц, еще "не засветившихся" в открытой поддержке кремлевской политики.

С этой целью алтайского издателя позвали на прошедшее на днях в российской столице собрание "публичных лиц" кампании по переизбранию Путина на очередной срок.

29 декабря развернутое заявление Пургина о поездке в Москву для поддержки Путина и о дальнейших планах вышло на "губернаторском" телеканале Катунь-24. В нем начинавший в 90-е годы свою карьеру как журналист и организатор независимых СМИ Пургин поделился впечатлениями о мероприятии по очередному выдвижению Путина. Среди представителей регионов там присутствовала группа лиц из Алтайского края, охарактеризованная Пургиным как значительная по количеству. Прокремлевский издатель, однако, называя ее участников, упомянул при этом лишь четыре фамилии. Характерно, что все они представляют традиционный провластный политикум, являясь алтайскими депутатами-единороссами разных уровней.

Говоря о своем участии в кампании агитации за Путина, Пургин заметил, что это его решение, возможно, вызовет на Алтае существенную негативную реакцию (действительно, почти все отзывы на эту тему в соцсетях носят в последние сутки отчетливо отрицательный характер). Возможно, именно с этим связано то, что контролируемые им медиа-ресурсы, активно используемые Пургиным и ранее в интересах Кремля, дружно молчат о новом неожиданном статусе своего собственника и руководителя.

Поясняя мотивы своего решения, издатель прежде всего апеллировал к возможности для сохранившихся в стране СМИ получать выплаты из бюджета.

В ходе кампании Пургин намерен получить статус доверенного лица Путина в Алтайском крае.

Фото ИД Алтапресс. Губернатору Александру Карлину удалось найти для Кремля неожиданного сторонника в подмандатном ему регионе .

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