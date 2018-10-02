Власти Восточно-Казахстанской области хотят вступить в борьбу за бренд Алтай.

02.10.2018

С этой целью глава (аким) Восточно-Казахстанской области (ВКО) Даниал Ахметов планирует переименовать город Зыряновск в Алтай, сообщают СМИ Казахстана. Звучат в этом отдаленном казахском регионе и предложения переименовать всю область в «Алтын Алтай» (Золотой Алтай). Эти инициативы их авторы объясняют экономическими целями по перехвату туристического бренда и некой исторической правомерностью.

«Именно ваш район является настоящим Алтаем. Он по праву должен носить это название. Считаю, что переименование является исторически правомерным и экономически оправданным», - заявил г-н Ахметов на встрече с городскими депутатами в Зыряновске.

Расположенный в живописной холмистой местности недалеко от Бухтарминского водохранилища Зыряновск, где сейчас проживает около 40 тысяч человек, основан в 1791 г. как рудник Алтайского горного округа после открытия здесь рабочим Локтевского завода Герасимом Зыряновым богатого месторождения полиметаллических руд. До 1921 г. входил в состав Бийского округа Томской (затем – Алтайской) губернии, после чего был с прилегающим районом передан в состав Казахстана (входившего на тот момент в состав Российской Федерации). Часть территории ВКО (в том числе та, где расположен Зыряновск), включающая юго-западную пониженную часть Алтайских гор, в советское время использовала название геологической провинции Рудный Алтай.

«Безусловно, переименование района будет экономически выгодно. Потому что понятие Алтай - брендовое. После изменения названия города сюда потекут туристы. Для них необходимо создать достойные условия. С этой целью мы приводим в порядок улицы, которые не ремонтировались последние 30 лет, ремонтируем дорогу между городом и Усть-Каменогорском», - попытался обосновать свою инициативу глава области.

Выступление Ахметова, впрочем, уже привело к тому, что этот процесс начал реализовываться - в ближайшее время по этому вопросу запланировано проведение общественных слушаний.

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