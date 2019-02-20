Власти спешно и тихо готовят переход на новые теплотарифы в Барнауле.

20.02.2019

Ряд высказываний представителя управляющей краевым центром команды, свидетельствующие об этом, публикует 19 февраля Интерфакс. Они свидетельствуют о том, что губернатором Алтайского края и командой сити-менеджера Барнаула ведется активная работа по подготовке введения в краевом центре тарифов на тепло нового типа, с большой вероятностью предполагающих их радикальный рост (в настоящее время стоимость 1 гигакалории после повышений цены в ноябре и январе в Барнауле составляет 1858 рублей).

Бенефициаром этой деятельности являетсят Сибирская генерирующая компания (СГК) олигарха Андрея Мельниченко, владеющая в Барнауле городскими ТЭЦ и магистральными теплопроводами (титулярно принадлежащие муниципалитету внутриквартальные теплосети в итоге операции по вытеснению предыдущего арендатора также были переданы СГК на правах аренды).

О скором намерении властей края и города ввести в Барнауле теплотариф, рассчитываемый по методу т.н. "альтернативной котельной", рассказал агентству в ходе телемоста Москва-Новосибирск-Барнаул замглавы администрации Барнаула по городскому хозяйству Александр Алексеенко.

Замглавы администрации сообщил, что правительство края планирует оперативный перевод сферы снабжения теплом в Барнауле в т.н. "единую ценовую зону".

"Мы сейчас готовим обращение в министерство энергетики РФ об отнесении города Барнаула к единой ценовой зоне. Переход на единую ценовую зону позволит нам (получить - ИФ) порядка 6 млрд рублей инвестиций в тепловое хозяйство, из которых 3,7 млрд рублей будет направлено на капремонт и модернизацию сетевого хозяйства", - цитирует агентство заявление Алексеенко.

Упомянутая чиновником "единая ценовая зона", согласно разъяснениям СГК, является одним из условий введения в городе тарифа на тепло, рассчитываемого по методу "альтернативной котельной". Пролоббированный энергомонополиями новый федеральный закон об этом был принят лишь в 2017 году. Единственная минимальная практика его применения в России имеется лишь в Рубцовске, где СГК, занявшаяся модернизацией ранее муниципальной городской ТЭЦ, уже добилась для этого радикального роста тарифа на тепло (до 2123 р. за гигакалорию с января 2019 г.). При этом вызывающая сомнения ряда экспертов схема в случае Рубцовска мотивировалась чрезвычайными обстоятельствами - тем, что вторая городская ТЭЦ там (бывшая ТЭЦ тракторного завода) якобы непригодна к дальнейшей эксплуатации и должна быть выведена из нее (в результате давления крайправителсьтва на ее собственников это действительно произошло).

Обстановку с теплоснабжением Барнаула, однако, назвать чрезвычайной пока никак нельзя. Авторы введения здесь новых тарифов при этом, похоже, намерены апеллировать к серии резонансных коммунальных аварий в декабре- январе, в ходе которых несколько районов в Барануле в сильные морозы оставались без тепла и воды (значительная часть этих аварий, впрочем, была связана не с зоной ответственности СГК, а с работой городского водопровода , находящегося под управлением структур московской Альфа-групп) .

Мотивируя курс на новые тарифы, Алексеенко активно ссылался на изношенность городских тепловых сетей. "Износ тепловых сетей - 88% (. . .) Доля магистральных сетей, превысивших срок эксплуатации, - 40%, внутриквартальных - 60%", - цитирует его заявление Интерфакс. По словам Алексеенко, количество повреждений на инженерных сетях в Барнауле в 2018 году увеличилось на 7% к предыдущему году.

Несколькими днями ранее заявление о неизбежности резкого роста тарифов на тепло и электроэнергию сделал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Как и заявление Алексеенко, эта важнейшая информация прозвучала в случайном режиме – ее сумел взять у губернатора на полях инвестиционного форума в Сочи тот же Интерфакс (все многочисленные официальные информационные каналы в Алтайском крае хранят на эту болезненную тему молчание).

Уже тогда Томенко не скрывал, что прежде всего он действует в интересах крупнейших игроков на этом рынке, называемых им "системообразующими компаниями". "Я сейчас выступаю за то, чтобы тарифы, прежде всего для системообразующих компаний, были экономически обоснованными", - заявил он.

Это дало возможность редакции нашего сайта предположить, что действия губернатора направлены на реализацию неких непубличных договоренностей, предположительно достигнутых им прежде всего со структурами СГК. Новое заявление Алексеенко показывает, что все основания для таких предположений действительно имелись.

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