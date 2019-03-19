Власти намерены ввести в Барнауле теплотариф альтернативной котельной уже в 2020 г.

19.03.2019

О намерении перевести тепловой тариф в Барнауле на т.н. принцип "альтернативной котельной" уже в 2020 г. сообщает 18 марта со ссылкой на администрацию краевого центра журнал Эксперт –Сибирь.

Суть данного тарифа заключается в возможности его значительного увеличения (в настоящее время стоимость гигакалории для населения в Барнауле - 1858 рублей). Необходимость перехода на формируемый по новым принципам тариф на тепло поясняется включением в него возросшей инвестиционной составляющей (это мотивируется необходимостью увеличить ремонтные работы).

Бонусополучателем в данном случае выступает расположенное в Барнауле дочернее предприятие Сибирской генерирующей компании (СГК) московского олигарха Андрея Мельниченко. В последние годы СГК последовательно получает все новые финансовые и имущественные бонусы от краевого правительства, став на сегодня фактически полным монополистом на рынке генерации и распределения тепла в Барнауле и приближаясь к этому в двух других крупных алтайских городах – Бийске и Рубцовске.

Практики применения нового принципа формирования тарифа на тепло в России пока нет – в течение одного сезона она применяется также лишь в Алтайском крае – в Рубцовске , где жители уже проявляли массовое недовольство резко возросшим его размером.

«Без увеличения вложений в реконструкцию и модернизацию тепловых сетей переломить ситуацию невозможно, — комментирует журналу планы введения нового тепло тарифа замглавы Барнаула по городскому хозяйству Александр Алексеенко. — Мы готовим обращение в Минэнерго РФ об отнесении Барнаула к ценовой зоне, где тариф будет рассчитываться по методу альтернативной котельной».

В администрации Барнаула ожидают, что город перейдет на «альтернативную котельную» уже в следующем году, резюмирует Эксперт.

Стоит отметить, что фактическим инициатором этой новации, скорее всего, можно считать отнюдь не слабую и проблемную команду городских управленцев, а правительство Алтайского края (которое в финале, собственно, и будет утверждать все эти новые тарифы).

Подготовка к переводу Барнаула на новый теплотариф при этом ведется в максимально закрытом режиме – ни необходимость перехода на него, ни размер тарифа, ни прогнозы его роста не являются на Алтае предметом общественного обсуждения. Практически полностью контролируемое региональным правительством местное медиа-сообщество упорно молчит на эту тему, а отдельные публикации по этому важнейшему вопросу появляются периодически лишь в федеральных СМИ.

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