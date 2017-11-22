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Власти Бийска убеждают население в неизбежности существенного роста тарифа на отопление в интересах кипрского оффшора.

22.11.2017

Контролируемые администрацией Бийска медиа-ресурсы начали кампанию по убеждению жителей алтайского наукограда (и, по-видимому, достаточно независимо ведущих себя там депутатов гордумы) в неизбежности существенного роста основного коммунального тарифа – на отопление.  Так, большой материал на эту тему публикует 22 ноября контролируемое ими издание Наш Бийск.

В нем помещены пространные рассуждения гендиректора АО «БийскэнергоТеплоТранзит» Дмитрия Тяглова о необходимости существенно повысить в Бийске тариф на тепло для населения. При этом менеджер уклонился о того, чтобы назвать конкретную цифру роста тарифа, которую они намерены предложить утверждающей его губернаторской команде ( в очередной раз тарифы будут планово повышены с 1 июля 2018 г.).

Г-н Тяглов лишь сообщил, что речь идет о намерении увеличить тариф на тепло на "несколько процентов",  в качестве альтернативы сообщив о том, что в противном случае поставщик тепла в следующем году будет ходатайствовать об увеличении тарифа на 30%.

Заявивший о намерении повысить стоимость тепла «БийскэнергоТеплоТранзит» является 100-процентной дочерней компанией владеющего единственной городской ТЭЦ в Бийске ОАО "Бийскэнерго". Формальным 100-роцентным собственником Бийскэнерго является зарегистрированная на Кипре частная акционерная компания с ограниченной ответственностью Teneville Limited. Информация о собственниках компании закрыта. Ряд экспертов сообщали о том, что реальным конечным бенефициаром контролирующего поставки тепла в Бийске кипрского оффшора может являться министр федерального правительства Михаил Абызов.

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