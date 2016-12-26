Власти Бийска сократили соцрасходы на 2017 и отказались от всенародных выборов мэра.

26.12.2016

Подготовленные управляющей Бийском командой предложения об этом утвердила на прошлой неделе гордума алтайского наукограда. О сокращении социальных расходов в бюджете Бийска на 2017 год на 10% сообщает газета Бийский рабочий. Депутаты отмечали, что в 2017 году планируется существенное абсолютное сокращение собственных доходов города – примерно на 150 млн рублей. Наиболее значимой статьей здесь стало то, что на фоне резкого роста земельного налога бийские предприятия оборонного комплекса, напротив, сумели значительно (на 107 млн рублей) уменьшить свои платежи в бюджет города по этой статье.

Ряд депутатов на заседании также с тревогой говорили о росте объема долга второго по размеру алтайского города – в 2017 г. он приблизится к 0,9 млрд рублей.

Депутаты гордумы Бийска также отказались поддержать поправку депутата Юрия Голунова (КПРФ) обратиться к Заксобранию Алтайского края с предложением откорректировать региональный закон «О порядке избрания глав муниципальных образований Алтайского края».

Депутат предлагал ввести в этот закон возможность всеобщих выборов мэра, которой лишены сегодня населённые пункты с пятью и более государственными полномочиями лишены: в таких муниципалитетах главный чиновник выбирается не населением, а конкурсной комиссией, формируемой наполовину местным представительным органом и наполовину губернатором края.

В свое время всенародные выборы мэра были ликвидированы в Бийске коалицией депутатов Единой России и Справедливой России. Актуальность этого союза подтвердило и голосование в гордуме 22 декабря – против предложения Голунова проголосовало 22 депутата из 24-х. Единственным содержательным возражением при этом, отмечают Бийские ведомости, стало высказывание председательствующей на заседании думы главы Бийска Лидии Громогласовой, которая процитировала заключение местной счётной палаты, о том что «изменение порядка избрания глав муниципальных образований потребует дополнительных расходов бюджетных средств на проведение выборов».

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