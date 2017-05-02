Власти Бийска подозревают в использовании незаконной силовой группировки для блокирования первомайской уличной акции.

02.05.2017

Власти Бийска подозревают в использовании незаконного силовой группировки, созданной на основе местных казаков и одного из частных охранных предприятий наукограда, для блокирования прошедших там 1 мая уличных акций. Об этом сообщают в соцсетях ряд депутатов городской думы алтайского наукограда.

Инцидент произошел 1 мая в ходе попытки колонны местной организации КПРФ пройти на согласованную властями для проведения уличных акций площадку.

"Коммунисты г.Бийска и сторонники партии 1 мая 2017 г. вышли на встречу праздника МИРА и Труда , но, как сказали ряженные в чёрную униформу работники ЧОПа, с дубинками и нагайками , называющие себя КАЗАКАМИ, Администрация города нам предложила вас не пускать", - излагает суть происшедшего депутат гордумы от КПРФ Юрий Голунов.

Члены парамилитарной группировки были вооружены спецсредствами - фото свидетельствуют о наличии у них помимо дубинок и нагаек технологичных спецсредств – предположительно, шокеров или газа. Они представлялись членами неназванной казачьей структуры, однако какие-либо документы показать при этом отказывались. В то же время, обмундирование большинства участников группировки свидетельствовало о том, что они могут являться сотрудниками ЧОП Черный скорпион, возглавляемого депутатом гордумы Константином Шипуновым. Занимавшаяся охраной общественного порядка на уличном мероприятии полиция формально дистанцировалась от незаконного силового формирования (Голунов сообщает, что возглавлявший полицейских подполковник МВД специально подчеркнул, что paramilitares не имеют отношения к силам охраны общественного порядка). Однако, при этом полицейские никак не препятствовали действиям участников парамилитарной группировки.

Попытка "казаков" силовым образом блокировать колонну КПРФ создала существенное напряжение в ходе первомайской акции в Бийске. "Это открытая провокация для возможного конфликта с гражданами , с населением, - считает депутат Голунов .- Посмотрите на охранников ЧОП , Чёрный скорпион" , где директор депутат Думы - Шипунов Константин. Посмотрите на выражение лиц охранников . Полагаю , руководство города планировало использовать их для УСТРАШЕНИЯ и возможного конфликта с участниками митинга КПРФ. Шипунов лично не пропустил меня , депутата Думы через эту чернорубашечную цепь , сопровождая речь угрозами. И против кого хотели использовать , этих "казаков"-охранников? Против пенсионеров , против молодых ребятишек , детей? Посмотрите на фото , кто участвовал в демонстрации- старики , женщины и дети .... Создаётся впечатление , что администрация города усиленно создаёт предреволюционную ситуацию как в 1917 году".

Противостояние между участниками незаконного формирования и демонстрантами между тем, нарастало. Голунов сообщает о том, что "казаки" попытались изъять и уничтожить плакаты, которые несли участники колонны КПРФ. "Сейчас мне звонили , рассказывали ,как казаки рвали транспаранты у участников митинга . Полагаю, что это не было инициативой ЧОПОВЦЕВ ! Полагаю, что Чоповцами дирижировал кто-то из администрации", - заявил депутат.

Действия "чернорубашечников", предположительно мобилизованных управляющей городом командой, вызвали ряд возмущенных откликов бийских общественников.

"Какая-то ряженая шпана хулиганит в эпицентре публичных мероприятий. делит гуляюших, говорят, звучали угрозы. С этим надо разбираться, привлекать, чтоб не повадно было! "гвардейцы кардинала" блин", - так оценил итоги инцидента депутат гордумы Бийска Станислав Москаленко. О необходимости проведения МВД расследования инцидента заявил и несколько лет назад победивший на последних в этом городе всенародных выборах мэра Бийска Андрей Нагайцев. Он считает необходимым направить в полицейское ведомство "запрос об обоснованности их присутствия на публичных мероприятиях; основания использования дубинок и плёток; законность воспрепятствование согласованному мероприятию".

А вот Алтайский крайком КПРФ, активисты которого пострадали в ходе инцидента, пока никак не отреагировал на происшедшее в Бийске – его пресс-служба распространила дежурные репортажи о мероприятиях 1 мая в Барнауле и Рубцовске, но воздержалась о того, чтобы осветить опасный инцидент в алтайском наукограде.

Фото - Юрий Голунов.

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