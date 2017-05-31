Власти Барнаула предупреждают горожан о существенном росте налога на имущество.

31.05.2017

Администрация Барнаула предупреждает жителей города о существенном росте налогов на имущество за 2016 год, которые им придется уплатить в году текущем. Опубликованное 31 мая официальным сайтом городских властей сообщение проникнуто нескрываемой тревогой – возможно, связанной с тем, что уже прошлогодний сбор также существенно выросшего налога вызвал в городе рост социального напряжения.

За свои квартиры, дома, гаражи и проч. граждане должны будут рассчитаться до 1 декабря 2017 года. В этом году, как и в прошлом, налог существенно вырастет. Основным фактором роста в этом году (как и в прошлом) станет впервые примененный в прошлом году федеральным правительством коэффициент-дефлятор, ежегодно существенно увеличивающий оценочную стоимость имущества, от которой и рассчитывается налог. В прошлом году (при расчете налога за 2015 г.) он составлял 1,147, в текущем году (за 2016 г.) - беспрецедентные 1,329.

Стоит отметить, что столь значимый оценочный рост стоимости недвижимости был введен Минэкономразвития в условиях реального существенного падения ее стоимости, вызванного долгосрочным кризисом, в который уже не первый год погрузилась Россия.

Власти Барнаула в своем сообщении робко пытаются переложить вину за беспрецедентный рост налогов на федеральные власти. Однако, публикуемые ими цифры показывают, что это не вполне так – в краевом центре управляющей им командой введена шкала налогов, при котором наиболее сейчас распространенное имущество оценочной стоимостью более 0,8 млн рублей облагается налогом почти вчетверо более высоким, чем еще недавно (0,8% против 0,225% при оценочной стоимости от 0,3 до 0,5 млн руб.).

Беспокойство властей также может быть связано с тем, что сейчас в Барнауле идет кампания выборов в гордуму. При этом вопрос о существенном росте налога на имущество, возможно, окажется жизненно важным для малопопулярной на Алтае партии Единая Россия, которой будет непросто в этих условиях сохранить там свое большинство.

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