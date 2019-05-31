Власти Алткрая: в результате таинственного голосования жители Барнаула выбрали бизнес-концепцию восстановления парка Изумрудный.

31.05.2019

31 мая официальный орган властей Алтайского края – газета Алтайская правда - сообщает о том, что жители Барнаула якобы определились с концепцией восстановления руинированного парка Изумрудный. Поводом для публикации стала прошедшая несколько дней назад общественная дискуссия, в ходе которой были представлены три таких концепции.

Одна из них была разработана по согласованию с городской администрацией, За второй, бизнес-концепцией, стоял длительное время управлявший парком как арендатор предприниматель Павел Тулин (ранее в его адрес раздавались упреки в том, что он несет немалую долю ответственности за текущее состояние парка).

Третья концепция была подготовлена широким кругом гражданских активистов – архитекторов, экологов, убранистов.

На мероприятии присутствовал представитель фактического владельца проекта – краевого правительства, "политический" вице-губернатор Денис Губин. В ходе дискуссии каких-либо заявлений от него не прозвучало. Однако после нее в аккаунте на Фейсбуке, недавно открытого от его имени, появилась запись о впечатлениях чиновника о посещении мероприятия. В ней автор однозначно заявляет о своей поддержке амбиций Тулина.

Возможно, последовавшая за этим публикация краевого официоза может являться очередным шагом к подготовке общественного мнения барнаульцев к планам крайправительства вновь передать парк бизнесмену в неоднозначной репутацией.

Любопытно, что в ней категорично утверждается о том, что по итогам недавней дискуссии в Барнауле якобы уже оперативно прошло масштабное "общественное голосование" по выбору жителями города концепции развития парка.

"В ходе общественного голосования по выбору вариантов развития старейшего барнаульского парка «Изумрудный», большинство горожан отдали голоса за концепцию «Изумрудного», представленную группой Павла Тулина. Этот вариант выбрали 2 тысячи 239 человек из 4 тысяч 11 человек, принявших участие в голосовании, или 55,82%.

32,06% (1 тысяча 286 человек) предпочли концепцию группы Владислава Вакаева.

Еще 12,12% (486 человек) — за проект мастерской Петра Анисифорова. Общественное голосование завершилось 30 мая в 23:00, сообщили в рабочей группе «Парк Изумрудный», - пишет краевой официоз. Показательно, что издание никак не уточняет – где и как проходило "голосования" (равно как и то – что такое "рабочая группа «Парк Изумрудный»).

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