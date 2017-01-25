Власти Алтайского края дезинформируют о "росте доходов населения на четверть".

25.01.2017

25 января официальный орган властей Алтайского края – газета Алтайская правда – публикует ложное сообщение "Денежные доходы населения Алтайского края выросли на четверть". В нем утверждается, что "в четвертом квартале 2016 года среднедушевые денежные доходы в Алтайском крае увеличились на 25,6%" (в номинальном исчислении, по отношению к предыдущему кварталу). В качестве источника ложной информации региональный официоз упоминает территориальный орган Росстата.

В действительности, последние статданные, опубликованные Росстатом о доходах в Алтайском крае, касаются периода лишь за 11 месяцев 2016 года и рисуют совершенно противоположную картину. Среднемесячный душевой доход в третьем квартале 2016 года в Алтайском крае сложился на уровне 19.227 рублей. А по итогам двух месяцев четвертого квартала он сложился на уровне 19.958 рублей.

Впрочем, само сравнение двух кварталов методически неверно – доходы (и зарплата) в финале года в России традиционно существенно выше начальной части каждого года. Поэтому любое сравнение здесь корректно лишь с соответствующим периодом прошлого года. Реально, по данным Росстата, в номинальном исчислении денежные доходы жителя Алтайского края (за январь-ноябрь 2016) в сравнении с прошлогодними составили 102,3%, а в реальном исчислении, упали до 95,2% к прошлогодним.

Многочисленные публикации ложной и манипулятивной информации о мифических успехах в Алтайском крае традиционно публикуются здесь зависимыми от местных властей СМИ в преддверии ежегодного отчета губернатора этого региона, который состоится на этой неделе. В этом году он проходит особенно тяжело – политические элиты края вынуждены в ходе его подготовки реагировать на недовольство населения застойной депрессией в этом регионе, ставшем за более чем десятилетие работы команды губернатора Александра Карлина одним из беднейших в России.

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